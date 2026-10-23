Giá dầu thế giới tăng mạnh

Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao

Lúc 6h30 ngày 23/10, giá dầu WTI tăng 0,94 USD/thùng, lên 98,92 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent tăng 4,4 USD/thùng, đạt 113,2 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Ảnh minh hoạ.

Theo các chuyên gia, đà tăng của giá dầu xuất phát từ những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các cuộc tấn công gia tăng của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia. Trước tình hình này, Mỹ đã yêu cầu một số nhà ngoại giao cùng thân nhân rời khỏi các cơ quan đại diện của nước này tại Saudi Arabia.

Các quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Bộ Ngoại giao nước này cũng lên kế hoạch sơ tán thân nhân của nhân viên ngoại giao khỏi một số cơ quan đại diện khác trong khu vực.

Ngày 21/10, lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm có quan hệ với Iran, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một mỏ dầu của Saudi Arabia.

Không chỉ các cơ sở năng lượng, hoạt động vận tải dầu mỏ cũng đứng trước những rủi ro ngày càng lớn. Dữ liệu từ Kpler cho thấy ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào các tàu vận tải đã xảy ra trong hai tuần qua.

Các nhà phân tích tại LSEG cảnh báo Iran đang mở rộng phạm vi nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu, vượt ra ngoài eo biển Hormuz và hướng tới Vịnh Oman. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu thô tại khu vực Vịnh, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu.

Những rủi ro trên khiến thị trường lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn, qua đó tạo thêm động lực tăng giá.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của PVM, bất kỳ tín hiệu ban đầu nào về khả năng bổ sung nguồn cung hoặc tiến triển trong các nỗ lực ngoại giao đều có thể thúc đẩy một bộ phận nhà giao dịch tranh thủ chốt lời, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu.

Dự trữ dầu Mỹ suy giảm hỗ trợ thị trường

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, diễn biến dự trữ dầu mỏ của Mỹ tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Theo cuộc thăm dò mở rộng do Reuters công bố ngày 20/10, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo giảm trong tuần trước, cùng với lượng tồn kho của các sản phẩm dầu mỏ khác.

Các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết lượng dự trữ dầu thô của nước này giảm 4,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng ghi nhận mức giảm.

Dữ liệu tồn kho chính thức của Chính phủ Mỹ dự kiến được công bố lúc 14h30 GMT ngày 22/10.

Việc dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc dầu suy giảm có thể củng cố quan ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là trong bối cảnh các rủi ro đối với nguồn cung từ Trung Đông đang gia tăng.

Trong những phiên tới, diễn biến giá dầu sẽ phụ thuộc đáng kể vào tình hình an ninh tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng chiến lược và những dữ liệu mới về cung - cầu dầu mỏ toàn cầu. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, giá dầu có thể duy trì ở mức cao; ngược lại, các tín hiệu tích cực về ngoại giao hoặc nguồn cung có thể khiến thị trường điều chỉnh.