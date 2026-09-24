Giá dầu thế giới tăng hơn 4 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 24/9, giá dầu WTI ở mức 92,16 USD/thùng, tăng 2,55 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 103,5 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Yếu tố đẩy giá dầu tăng là bài phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào ngày 23/9. Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng trước Mỹ, đồng thời khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn của Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Trước đó một ngày, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa Iran.

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Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất chấm dứt xung đột của Iran, dù hai bên vẫn còn nhiều bất đồng. Theo quan chức này, việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Washington đối với Iran đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán gián tiếp diễn ra vào ngày 22/9.

Ngày 23/9, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu các điều kiện của Iran chưa được đáp ứng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3 triệu thùng, lên 426,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/9, trong khi các nhà phân tích được Reuters khảo sát dự báo tồn kho dầu thô sẽ giảm 641.000 thùng.

Theo Reuters, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông - Tây ra Biển Đỏ vào ngày 22/9. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã buộc Saudi Arabia phải đóng đường ống này từ ngày 11/9, khiến hoạt động bơm dầu thô lên tàu tại cảng Yanbu bị đình trệ.

Ngày 22/9, Saudi Arabia cũng chào bán thêm dầu cho các nhà máy lọc dầu châu Á, với nguồn dầu được giao tại các địa điểm nằm ngoài eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết vào thứ Ba rằng nước này đang xuất khẩu hơn 3 triệu thùng dầu/ngày và dự kiến nâng lượng dầu xuất khẩu qua Thổ Nhĩ Kỳ lên hơn 600.000 thùng/ngày.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Ngày 23/9, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cả Ukraine và Nga đều bày tỏ quan tâm đến một lệnh ngừng bắn nhằm vào các mục tiêu liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24/9 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 25.139 đồng/lít

- Xăng E10RON95 không cao hơn 25.636 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.945 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.196 đồng/kg

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 17/9, giá xăng dầu tăng, xăng E10 vượt 25.600 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước), nhưng trích chi 1.250 đồng/lít với xăng sinh học; 2.000 đồng/lít với dầu diesel, 1.250 đồng/kg với dầu mazut.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.