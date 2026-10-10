Giá dầu thế giới tăng giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuần qua, giá dầu thế giới biến động mạnh nhưng cả dầu Brent và dầu ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) đều kết thúc tuần với mức tăng.

Thị trường chịu tác động từ lo ngại gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông và bão Isaias. Cơn bão này buộc các công ty tạm dừng phần lớn hoạt động khai thác dầu tại Vịnh Mexico của Mỹ.

Trong phiên đầu tuần (5/10), giá dầu Brent giảm 1,89% và giá dầu WTI giảm 1,84%, khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết gia tăng nguồn cung.

Dữ liệu vận chuyển công bố ngày 5/10 cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã vượt mức trước xung đột trong 4/7 ngày của tuần cuối tháng 9, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, cho rằng dù tàu chở dầu vẫn đối mặt rủi ro, hy vọng là cuối cùng sẽ có thêm dầu được đưa ra thị trường.

Sang phiên 6/10, giá dầu biến động không đáng kể, với giá Brent tăng 0,3% và giá WTI gần như đi ngang. Thị trường giằng co giữa một bên là nguồn cung tăng từ Trung Đông và kế hoạch xả kho dự trữ của G7, một bên là lo ngại về nguồn cung do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Giám đốc điều hành tập đoàn thương mại hàng hóa Vitol cho biết khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu rời Trung Đông mỗi ngày trong 7-10 ngày qua.

Phiên 7/10, giá dầu Brent giảm 0,38% và giá WTI giảm 1,3%, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả kho dự trữ và ưu tiên dầu diesel.

Theo IEA, việc hoàn tất sớm các đợt giải phóng đã công bố có thể cung cấp thêm khoảng 100 triệu thùng cho thị trường. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây không hẳn là một đợt can thiệp mới với quy mô lớn như vậy.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ giảm 3,2 triệu thùng, xuống 424,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/10, trái với dự báo tăng 1,7 triệu thùng. Một cơn bão đang hình thành ở Vịnh Mexico đã hạn chế đà giảm của giá dầu. Khu vực này chiếm khoảng 15% sản lượng dầu thô của Mỹ.

Giá dầu đảo chiều tăng 4% trong phiên 8/10, khi thị trường lo ngại trở lại về xung đột Trung Đông, cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung do bão Isaias tiến vào vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ. Giá dầu Brent tăng 4,1% và giá dầu WTI tăng 3,6%. Có thời điểm cả hai hợp đồng tăng hơn 5 USD/thùng, và giá Brent chạm mức cao nhất kể từ ngày 29/9, trước lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran.

Tuy nhiên, giá dầu đã hạ nhiệt so với mức đỉnh trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang có các cuộc thảo luận hiệu quả với Iran và sẽ không tấn công nước này trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Ông Saul Kavonic, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại MST Marquee, công ty nghiên cứu và dịch vụ tài chính của Australia, cho biết tần suất các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền đã đạt mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu và nhiều khả năng còn tăng thêm.

Trong phiên cuối tuần (9/10), giá dầu đi lên, khi bão Isaias tiến tới phía Bắc Vịnh Mexico và các công ty dầu khí đóng cửa hơn 70% sản lượng dầu thô tại vùng biển Mỹ. Giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn chốt phiên tăng 44 xu (0,42%), lên 104,72 USD/thùng.

Giá dầu WTI tăng 36 xu (0,39%), lên 91,85 USD/thùng. Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển Mỹ, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất đã cắt giảm khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại.

Đầu phiên, giá dầu giảm sau khi ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là "hiệu quả." Ông cũng úp mở về một thông báo sắp tới, chưa được tiết lộ, liên quan dầu diesel, đồng thời cho biết đang cân nhắc tạm dừng thuế xăng liên bang.

Theo một số nguồn tin, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, có kế hoạch nối lại xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sau khi tạm dừng ngắn ngày trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Thông tin này cũng gây sức ép lên giá dầu.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, công ty môi giới dầu mỏ có trụ sở tại London, nhận định cam kết của ông Trump về Iran cùng việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu sản phẩm lọc dầu đã kéo giá xuống.

Về triển vọng nguồn cung, tại hội nghị năng lượng ở London hôm 5/10, Tổng Giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin Nasser cho biết ông dự kiến nguồn cung dầu thô và nhiên liệu tinh chế tiếp tục chịu sức ép. Theo ông, việc bổ sung dầu vào các kho dự trữ toàn cầu sau khi các nước rút dầu khẩn cấp có thể mất tới 2 năm.

Cũng tại hội nghị này, Giám đốc điều hành BP Meg O'Neill cho biết tập đoàn đã điều chỉnh hoạt động tại các nhà máy lọc dầu để sản xuất nhiều dầu diesel hơn. Số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống 283 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982.

Về cam kết xả kho 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô của G7, ông Pavel Molchanov, chuyên gia phân tích tại ngân hàng đầu tư Raymond James, cho rằng thị trường vẫn hoài nghi, do chưa rõ bao nhiêu trong lượng dầu G7 cam kết sẽ lấy từ phần còn lại của kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng do IEA công bố hồi tháng 3.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết tuần trước rằng các nước thành viên đã giải phóng khoảng 2/3 trong số 400 triệu thùng này.

Hai nguồn tin cho biết Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) đã hoãn cuộc rà soát nhằm xác định hạn ngạch sản lượng năm 2027, sau khi cuộc chiến tại Iran làm gián đoạn các dự án mở rộng công suất ở Trung Đông, khiến việc đánh giá tiềm năng sản lượng khó khăn hơn.

Theo dự báo công bố hôm 6/10 của EIA, sản lượng dầu thế giới sẽ giảm từ mức kỷ lục 106,3 triệu thùng/ngày năm 2025 xuống 101,1 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Nhu cầu dầu toàn cầu cũng sẽ giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày năm 2025 xuống 102,4 triệu thùng/ngày.

Đến năm 2027, EIA dự báo cả nguồn cung và nhu cầu sẽ bật tăng trở lại các mốc kỷ lục mới, với sản lượng đạt 109,6 triệu thùng/ngày và mức tiêu thụ đạt 104,6 triệu thùng/ngày./.