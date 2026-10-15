Giá dầu thế giới quay đầu giảm, Brent vẫn trên 104 USD/thùng

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Theo Reuters, lúc 10 giờ 37 phút ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,64 USD, tương đương 1,6%, xuống 104,42 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,98 USD, tương đương khoảng 1%, còn 94,11 USD/thùng.

HHoạt động khai thác dầu tại Ganado, bang Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters/Antranik Tavitian.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, giá dầu Brent tăng 0,37 USD, lên 106,06 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,95 USD, đạt 95,09 USD/thùng, mức cao nhất trong ba tuần.

Phiên giảm sáng 15/10 diễn ra sau khi giá dầu ghi nhận những biến động trái chiều từ đầu tuần. Dù điều chỉnh, dầu Brent vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi WTI giao dịch quanh mức 94 USD/thùng.

Áp lực giảm giá xuất hiện khi hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô tại một số khu vực sản xuất lớn tiếp tục phục hồi, góp phần cải thiện nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, số liệu tồn kho dầu thô tại Mỹ lại cho thấy xu hướng ngược lại. Theo Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm khoảng 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10, cao hơn đáng kể so với mức giảm dự kiến của giới phân tích.

Thông tin trên chưa đủ giúp giá dầu duy trì đà tăng, trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng cung - cầu và chờ số liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Nguồn cung phục hồi, tồn kho dầu vẫn ở mức thấp

Báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 10/2026 do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 14/10 cho thấy, sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 9 đạt 102,3 triệu thùng/ngày, tăng 2,5 triệu thùng/ngày so với tháng trước.

Trong đó, sản lượng của nhóm OPEC+ tăng 2,1 triệu thùng/ngày. Hoạt động xuất khẩu dầu thô tại các quốc gia sản xuất lớn cũng được cải thiện, góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Dù vậy, lượng dầu dự trữ toàn cầu tiếp tục suy giảm. Theo IEA, tồn kho dầu được theo dõi trong tháng 9 giảm khoảng 10 triệu thùng. Riêng lượng dầu lưu trữ trên đất liền giảm 113 triệu thùng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng lượng dầu tồn kho toàn cầu thấp hơn khoảng 509 triệu thùng so với cuối tháng 2/2026. Lượng dự trữ trên đất liền xuống mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2016.

Trong khi nguồn cung từng bước phục hồi, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu lại có dấu hiệu suy yếu. IEA dự báo nhu cầu dầu năm 2026 giảm bình quân 2,6 triệu thùng/ngày so với năm trước, xuống khoảng 102,4 triệu thùng/ngày.

Ở chiều cung, sản lượng dầu toàn cầu được dự báo đạt bình quân 100,7 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm 5,8 triệu thùng/ngày so với năm 2025, trước khi tăng trở lại trong năm 2027.

Đáng chú ý, thị trường nhiên liệu thành phẩm vẫn chịu áp lực thiếu hụt, nhất là dầu diesel. Theo IEA, lượng diesel xuất khẩu toàn cầu trong tháng 9 giảm khoảng 700.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung loại nhiên liệu này có thể tiếp tục gặp khó khăn trong một phần đáng kể của năm 2027.

Giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh

Diễn biến những phiên gần đây cho thấy giá dầu đang chịu tác động từ hai xu hướng trái chiều. Sản lượng khai thác gia tăng và triển vọng nhu cầu suy yếu tạo sức ép giảm giá, trong khi lượng tồn kho thấp, chi phí vận chuyển cao và nguồn cung nhiên liệu thành phẩm hạn chế tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Hệ thống thiết bị và bồn chứa tại nhà máy lọc dầu Valero ở Houston, Mỹ. Ảnh: ABC7.

Theo đánh giá của IEA, cán cân cung - cầu dầu mỏ toàn cầu có thể duy trì trạng thái thiếu hụt đến hết năm 2026, trước khi nguồn cung được cải thiện rõ hơn trong năm 2027.

Trong ngắn hạn, giá dầu có thể tiếp tục dao động theo số liệu tồn kho, sản lượng khai thác và nhu cầu tiêu thụ thực tế. Việc nguồn cung phục hồi nhanh hơn dự kiến có thể tạo thêm áp lực giảm giá. Ngược lại, lượng dự trữ thấp khiến thị trường nhạy cảm trước những thay đổi về khả năng cung ứng.

Đối với dầu diesel, khả năng cân bằng nguồn cung có thể chậm hơn so với dầu thô do hoạt động lọc dầu và bổ sung dự trữ chưa theo kịp nhu cầu.

Nhìn chung, triển vọng giá dầu những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc vào tốc độ phục hồi nguồn cung và mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Các số liệu mới về tồn kho, sản lượng và hoạt động lọc dầu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng định hướng thị trường.

Giá xăng dầu trong nước chờ kỳ điều hành chiều 15/10

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hiện vẫn áp dụng theo kỳ điều hành ngày 8/10 của Bộ Công Thương. Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít so với kỳ trước; xăng E10RON95-III ở mức 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0,05S giảm 589 đồng/lít, xuống 29.128 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 701 đồng/kg, lên 21.092 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 1/10 đến ngày 8/10 diễn biến trái chiều. Giá xăng RON92 tăng 4,80%, lên 147,668 USD/thùng; xăng RON95 tăng 4,60%, lên 154,018 USD/thùng. Ngược lại, dầu diesel giảm 2,21%, xuống 163,306 USD/thùng, trong khi dầu mazut tăng 3,82%, lên 720,164 USD/tấn.

Sự phân hóa của giá nhiên liệu thành phẩm thế giới cùng biến động tỷ giá là những yếu tố được tính đến trong kỳ điều hành, khiến giá xăng trong nước tăng, còn dầu diesel giảm.

Giá xăng dầu trong nước chờ kỳ điều hành chiều 15/10

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hiện vẫn áp dụng theo kỳ điều hành ngày 8/10 của Bộ Công Thương. Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít so với kỳ trước; xăng E10RON95-III ở mức 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0,05S giảm 589 đồng/lít, xuống 29.128 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 701 đồng/kg, lên 21.092 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 1/10 đến ngày 8/10 diễn biến trái chiều. Giá xăng RON92 tăng 4,80%, lên 147,668 USD/thùng; xăng RON95 tăng 4,60%, lên 154,018 USD/thùng. Ngược lại, dầu diesel giảm 2,21%, xuống 163,306 USD/thùng, trong khi dầu mazut tăng 3,82%, lên 720,164 USD/tấn.

Sự phân hóa của giá nhiên liệu thành phẩm thế giới cùng biến động tỷ giá là những yếu tố được tính đến trong kỳ điều hành, khiến giá xăng trong nước tăng, còn dầu diesel giảm.

Theo lịch điều hành định kỳ, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh vào 15 giờ hôm nay, thứ Năm (15/10/2026).