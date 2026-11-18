Hoạt động khai thác dầu thô tại một mỏ dầu. Ảnh minh họa.

Tồn kho dầu Mỹ tăng mạnh, giá dầu chịu sức ép

Cập nhật khoảng 18h ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 1/2027 giảm 0,87 USD, tương đương 0,93%, xuống 92,27 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI cùng kỳ hạn giảm 1,19 USD, tương đương 1,41%, còn 83,46 USD/thùng.

Trong phiên, giá Brent có thời điểm xuống 91,04 USD/thùng, trong khi WTI chạm mức 82,42 USD/thùng. Cả hai loại dầu sau đó thu hẹp đà giảm, nhưng chưa lấy lại mức giá đóng cửa phiên trước.

Thị trường chịu sức ép sau khi Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố số liệu sơ bộ cho thấy tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc ngày 13/11 tăng 5,28 triệu thùng, trái với dự báo giảm khoảng 500.000 thùng.

Cùng kỳ, tồn kho xăng tăng 5,12 triệu thùng, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng thêm 351.000 thùng.

Lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ đồng loạt tăng khiến thị trường lo ngại nguồn cung đang vượt nhu cầu tiêu thụ trong ngắn hạn. Đáng chú ý, WTI giảm mạnh hơn Brent, phản ánh sức ép đối với thị trường dầu Mỹ khi lượng hàng tồn kho gia tăng.

Không chỉ chịu tác động từ số liệu dự trữ tại Mỹ, giá dầu còn đối mặt với áp lực từ triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Theo báo cáo thị trường dầu tháng 11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 10 tăng thêm 2,3 triệu thùng/ngày, đạt 105,4 triệu thùng/ngày.

Lượng dầu tồn kho toàn cầu cũng tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, đánh dấu tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 6. Diễn biến này cho thấy nguồn cung đang cải thiện, trong khi khả năng hấp thụ của thị trường chưa theo kịp tốc độ gia tăng sản lượng.

Chênh lệch giá giữa Brent và WTI tiếp tục nới rộng. Theo Reuters, WTI chịu áp lực lớn hơn do lượng dầu dự trữ tại khu vực duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ tăng, trong khi hoạt động xuất khẩu chưa đủ để giải tỏa nguồn cung.

Sau phiên giao dịch biến động mạnh, thị trường đang chờ báo cáo tồn kho chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến công bố trong tối 18/11 theo giờ Việt Nam. Số liệu này sẽ làm rõ hơn mức thay đổi dự trữ dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất tại Mỹ.

Giá dầu trong nước trước kỳ điều hành ngày 19/11

Tại thị trường trong nước, giá bán dầu diesel và dầu mazut ngày 18/11 tiếp tục được giữ theo mức điều chỉnh có hiệu lực từ 15h ngày 12/11.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành gần nhất, dầu diesel 0,05S giảm 1.874 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau khi giá thành phẩm dầu trên thị trường quốc tế giảm mạnh. Cụ thể, trong kỳ tính giá từ ngày 5/11 đến 12/11, giá dầu diesel 0,05S bình quân giảm 6,92%, còn 152,280 USD/thùng. Giá dầu mazut giảm 15,32%, xuống 620,545 USD/tấn.

Giá diesel giảm giúp các doanh nghiệp vận tải, logistics và sản xuất sử dụng nhiều nhiên liệu giảm bớt chi phí vận hành. Tuy nhiên, biến động của giá dầu thành phẩm giữa các kỳ điều hành vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc tính toán giá cước vận chuyển và chi phí sản xuất.

Theo lịch dự kiến, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều 19/11. Trước kỳ điều hành mới, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm, song mức biến động của giá bán lẻ trong nước còn phụ thuộc vào giá thành phẩm xăng dầu bình quân trong kỳ tính giá.

Diễn biến đáng chú ý hiện nay là giá dầu thô Brent và WTI đồng loạt đi xuống, trong khi các sản phẩm dầu thành phẩm đã ghi nhận mức giảm đáng kể ở kỳ điều hành trước. Chênh lệch giữa giá dầu thô và giá nhiên liệu thành phẩm tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong đợt điều chỉnh sắp tới.