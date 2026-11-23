Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (23/11), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống, dầu Brent được niêm yết ở mức 91,85 USD/thùng, giảm 0,78% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 82,85 USD/thùng, hạ 0,11% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI hạ gần 6%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 92,57 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 83,41 USD/thùng.

Giá dầu thế giới ngày 23/11 tiếp đà đi xuống. Ảnh: TL.

Giá dầu thế giới trong tuần qua đi xuống khi kỳ vọng về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng cùng với lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã dần phục hồi, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu suy yếu.

Sản lượng lọc dầu tháng 10 tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này làm gia tăng lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu.

Trong khi đó, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng; dự trữ xăng tăng 5,2 triệu thùng; dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 1,6 triệu thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu.

Các nhà phân tích của Saxo nhận định, dù rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu song những lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn đang tạo áp lực lên giá dầu.