Giá dầu thế giới neo cao, giá xăng trong nước giảm hai kỳ liên tiếp

Giá dầu thế giới duy trì trên 112 USD/thùng

Theo Reuters, vào lúc 7h30 ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,21 USD, tương đương 0,2%, xuống 112,96 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,27 USD, tương đương 0,3%, xuống 98,12 USD/thùng.

Cơ sở chế biến dầu tại Saudi Arabia, một trong những quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/10, giá dầu thế giới tăng khoảng 4%, đưa dầu Brent lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Đà tăng chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, trong khi thị trường năng lượng quốc tế vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố bất ổn.

Nguồn cung dầu tại một số khu vực sản xuất tiếp tục gặp trở ngại. Tại Libya, hoạt động vận chuyển dầu từ các mỏ Hamada và Tahara đến cảng Zawiya bị ảnh hưởng do một van trên tuyến đường ống dẫn dầu phải đóng, khiến sản lượng khai thác tại hai mỏ sụt giảm.

Bên cạnh những yếu tố liên quan đến nguồn cung, thị trường còn chịu tác động từ triển vọng tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến sản lượng khai thác, hoạt động xuất khẩu và nhu cầu sử dụng dầu thô tại các nền kinh tế lớn để đánh giá xu hướng giá trong thời gian tới.

Tính chung cả tuần, dầu Brent đang hướng đến tuần tăng giá thứ ba liên tiếp, trong khi dầu WTI có khả năng chấm dứt chuỗi hai tuần tăng trước đó.

Diễn biến này cho thấy thị trường dầu thế giới vẫn có sự phân hóa giữa các loại dầu chuẩn. Trong bối cảnh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ liên tục thay đổi, giá dầu được dự báo tiếp tục biến động, qua đó tác động đến chi phí năng lượng và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường quốc tế.

Giá xăng trong nước giảm hai kỳ liên tiếp, hỗ trợ bình ổn thị trường

Trái với diễn biến tăng mạnh của giá dầu thế giới, thị trường xăng trong nước ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá bán tiếp tục giảm sâu trong kỳ điều hành chiều 22/10. Đây là kỳ giảm thứ hai liên tiếp đối với các mặt hàng xăng sinh học, góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế còn nhiều biến động.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22/10, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít. Ảnh minh họa

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22/10, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 25.361 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Tính chung hai kỳ điều hành ngày 15/10 và 22/10, giá xăng E5RON92 giảm tổng cộng 2.342 đồng/lít, còn xăng E10RON95-III giảm 3.041 đồng/lít. So với mức giá ngày 8/10, hai mặt hàng này lần lượt giảm khoảng 8,5% và 10,8%.

Việc giá xăng giảm liên tiếp góp phần giảm chi phí đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có nhu cầu sử dụng xăng thường xuyên, mức giảm giá nhiên liệu có thể hỗ trợ tiết giảm một phần chi phí vận hành.

Tuy nhiên, diễn biến giá giữa các mặt hàng vẫn có sự phân hóa. Trong kỳ điều hành ngày 22/10, dầu diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1.238 đồng/kg, lên 23.373 đồng/kg.

Điều này cho thấy áp lực chi phí nhiên liệu đối với lĩnh vực vận tải hàng hóa, logistics và các ngành sản xuất sử dụng nhiều dầu diesel chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Đáng chú ý, kỳ điều hành ngày 22/10 tiếp tục áp dụng các biện pháp điều tiết nhằm góp phần ổn định thị trường. Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít và không chi sử dụng Quỹ trong kỳ này.

Cùng với đó, một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tiếp tục áp dụng mức giá bán lẻ thấp hơn mức giá tối đa do cơ quan quản lý công bố. Diễn biến này tạo thêm dư địa giảm chi phí nhiên liệu cho người tiêu dùng.

Giá xăng dầu trong nước

Áp dụng từ 15 giờ ngày 22/10/2026

Giá bán tối đa theo kỳ điều hành. Mức điều chỉnh so với kỳ ngày 15/10/2026. Giá thực tế tại các doanh nghiệp có thể thấp hơn mức tối đa.

Trong bối cảnh thị trường dầu thế giới còn chịu tác động từ những rủi ro về nguồn cung, việc giá xăng trong nước giảm hai kỳ liên tiếp là tín hiệu thuận lợi đối với công tác bình ổn thị trường. Mặt bằng giá xăng hạ nhiệt góp phần hạn chế áp lực lên chi phí sinh hoạt, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ.

Dù vậy, khả năng duy trì xu hướng giảm còn phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng quốc tế, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá trong nước. Việc điều hành linh hoạt, kết hợp bảo đảm nguồn cung và tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, tiếp tục có vai trò quan trọng trong giữ ổn định thị trường thời gian tới.