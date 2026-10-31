Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 6 tháng

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Villeneuve-d'Ascq, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tính chung cả tháng 10/2026, giá dầu Brent tăng 13,6%, còn giá dầu WTI tăng 15,2%, ghi dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp của giá "vàng đen".

Trong phiên đầu tuần (26/10), giá dầu giảm nhẹ khi những nỗ lực ngoại giao đa phương thắp lên hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, giúp xoa dịu phần nào nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng. Bên cạnh đó, đà sụt giảm của giá "vàng đen" còn bị kìm hãm đáng kể bởi hàng loạt cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và các tuyến hàng hải huyết mạch, khiến thị trường tiếp tục duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Sang phiên 27/10, giá dầu thế giới giảm gần 2 USD/thùng sau những tín hiệu về các cuộc đàm phán tại Trung Đông. Dù vậy, giá mặt hàng này vẫn dao động quanh mức cao nhất trong 6 tháng qua do tình trạng gián đoạn hàng hải tại khu vực này.

Theo dữ liệu của Viện Chính sách Cận Đông Washington, số vụ tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz và các tuyến đường thủy lân cận trong tháng 10/2026 cao nhất kể từ năm 2017.

Giá dầu đảo chiều tăng khoảng 1% trong phiên ngày 28/10, khi thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông gia tăng do giao tranh tiếp diễn ở Yemen, vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia và khả năng Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

Phiên 29/10, giá dầu giảm, khi kỳ vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran giúp giải tỏa phần nào lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột tại Trung Đông. Có thời điểm cả hai loại dầu giảm hơn 2 USD/thùng. Tờ Wall Street Journal đưa tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư tới ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhằm khôi phục đàm phán hòa bình. Các nhà trung gian Qatar cũng đã gửi Iran một dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt xung đột.

Trong phiên cuối tuần (30/10), giá dầu tăng hơn 2% và chốt phiên ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2026. Giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 2,76 USD (2,4%) lên 117,64 USD/thùng, sau khi có lúc chạm 118 USD/thùng; còn giá dầu WTI tăng 2,12 USD (2,08%) lên 104,12 USD/thùng.

Theo Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã trúng thiết bị nổ do một xuồng nhỏ gắn vào thân tàu. Chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công. Theo các nguồn tin hàng hải, đây là vụ tấn công thành công đầu tiên được biết đến bằng mìn gắn thân tàu tại eo biển này kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bắt đầu hồi tháng 2/2026. Eo biển Hormuz là cửa ngõ chính đưa dầu thô và nhiên liệu từ vùng Vịnh ra thế giới.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại tập đoàn dịch vụ tài chính BOK Financial (Mỹ), nhận định giới giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi nguồn cung dầu từ Trung Đông và khả năng Mỹ cùng các lực lượng đồng minh leo thang quân sự.

Về triển vọng của giá dầu, ngân hàng Saxo Bank của Đan Mạch cho rằng giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do cuộc bầu cử vừa diễn ra tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Ngân hàng này dự báo ngay cả khi xung đột kết thúc, giá dầu thô vẫn sẽ dao động trong vùng cao hơn, từ 70 - 90 USD/thùng, so với mức 60 - 70 USD/thùng trước chiến tranh.

Trong khi đó, ngân hàng UBS đã nâng dự báo giá dầu Brent từ nay đến cuối năm lên quanh 110 USD/thùng, từ mức 100 USD/thùng trước đó. Giới phân tích của ngân hàng SEB nhận định giá dầu vẫn chịu sức ép từ “phần bù rủi ro” liên quan đến nguy cơ leo thang quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

Về nguồn cung từ Nga, xuất khẩu dầu thô từ các cảng ở Biển Baltic và Biển Đen được dự báo sẽ giảm trong tháng tới. Các nhà máy lọc dầu Nga dự kiến tăng sản lượng sau thời gian bảo dưỡng. Theo các nguồn tin trong ngành, hoạt động chế biến dầu thô của Nga đã tăng 25% trong nửa cuối tháng 10, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở này chấm dứt.