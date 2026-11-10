Giá dầu thế giới lao dốc sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Iran

Giá dầu thô Brent tiếp tục đà giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 9/11, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2026, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Bể chứa dầu tại cảng New York và New Jersey ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chốt phiên giao dịch chính thức, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 5,75 USD (5,85%) xuống 92,57 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,98 USD (4,38%) xuống 86,85 USD/thùng. Cả hai mặt hàng này tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa, trong đó dầu Brent mất thêm hơn 7 USD/thùng và dầu WTI giảm hơn 5 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu Brent đã sụt giảm 16%, ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ giai đoạn đầu đại dịch COVID-19.

Ngày 8/11, Tổng thống Trump cho biết, ít có khả năng có cuộc tấn công mới nhằm vào Iran chừng nào các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột có tiến triển. Theo các nhà phân tích của TACenergy, thông tin này đã thúc đẩy giới đầu tư bán ra nhờ triển vọng hòa bình, dù thực tế giao tranh chưa có dấu hiệu chậm lại.

Bất chấp việc cả Mỹ và Iran đều báo cáo các sự cố tàu thuyền bị tấn công gần eo biển Hormuz, khối lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường này vẫn ở mức cao. Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao tại BOK Financial, cho biết dòng chảy dầu mỏ duy trì ổn định đang tiếp tục tạo áp lực bán đối với các hợp đồng dầu kỳ hạn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein xác nhận nước này đã đạt được thỏa thuận với Mỹ để xuất khẩu dầu qua một tuyến hàng hải gần Oman nhằm tránh eo biển Hormuz.

Dù rủi ro nguồn cung dịu bớt, các sự cố an ninh khu vực vẫn tiếp diễn. Truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin một đám cháy đã bùng phát và được dập tắt sau khi đường ống dẫn dầu Đông - Tây bị tấn công, tuy nhiên hoạt động vận hành đường ống không bị ảnh hưởng. Cùng ngày, nhóm Houthi tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào văn phòng của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thủ đô Riyadh, làm vỡ cửa kính nhiều tầng của tòa nhà.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ cũng đang ghi nhận dấu hiệu dư thừa nguồn cung. Báo cáo ngày 9/11 của ngân hàng Morgan Stanley cho biết giá dầu Brent giao ngay hiện thấp hơn so với hợp đồng kỳ hạn gần nhất, phản ánh sự suy yếu của thị trường vật chất.

Khảo sát của hãng tin Reuters chỉ ra sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 10/2026 đã tăng 1,38 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đạt 22,87 triệu thùng/ngày, chủ yếu nhờ mức tăng từ Saudi Arabia, Kuwait và Iraq. Theo đánh giá công bố tuần trước của JPMorgan, toàn cầu đang dư thừa khoảng 1,4 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10/2026 do giá cao làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ.