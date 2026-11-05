Giá dầu thế giới lao dốc gần 10%

Theo dữ liệu cập nhật ngày 5/11, dầu WTI được giao dịch ở mức 88,04 USD/thùng, giảm 8,67 USD so với mức 96,71 USD/thùng ngày 4/11, tương đương mức giảm khoảng 8,96%.

Trong khi đó, dầu Brent giảm từ 104,27 USD/thùng xuống còn 94,44 USD/thùng, mất 9,83 USD/thùng, tương đương 9,43%.

Đáng chú ý, dữ liệu từ Reuters cũng ghi nhận một phiên giảm mạnh của thị trường dầu thô. WTI chốt phiên ở mức 88,12 USD/thùng, giảm 8,3%, trong khi Brent giảm 8,7%, xuống còn 94,62 USD/thùng. Cả hai cùng chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8.

Đà lao dốc của giá dầu xuất phát từ kỳ vọng rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông có thể hạ nhiệt. Bên cạnh đó, dòng dầu xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh trong tháng 10 đã phục hồi lên khoảng 17,1 triệu thùng/ngày, tương đương gần 3/4 mức trước xung đột.

Tuy nhiên, triển vọng ngoại giao tại khu vực vẫn còn nhiều bất định, khiến thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Một điểm đáng chú ý là chỉ vài ngày trước, giá WTI vẫn đứng trên 102 USD/thùng, còn Brent vượt 111 USD/thùng. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, giá dầu đã đánh mất phần đáng kể mức tăng ghi nhận vào cuối tháng 10.

Diễn biến này được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường xăng dầu trong nước, nhất là trong bối cảnh giá dầu thế giới là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá xăng dầu thành phẩm và kỳ điều hành giá bán lẻ trong nước.