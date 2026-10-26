Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất gần 6 tháng

Theo dữ liệu giao dịch vào rạng sáng ngày thứ Hai, giá dầu thô WTI tương lai của Mỹ giảm 1,60 USD/thùng, tương đương 1,55%, xuống còn 101,67 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 1,56 USD/thùng, tương đương 1,34%, xuống còn 115,16 USD/thùng.

Đà giảm diễn ra sau khi giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu tăng gần 3 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 6%, trong khi dầu WTI tăng 2,3%.

Các máy bơm dầu hoạt động sau khi mặt trời lặn bên ngoài Vaudoy-en-Brie, gần Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS/Christian Hartmann

Tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục gây sức ép lên thị trường trong những ngày cuối tuần. Hôm thứ Bảy, lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và những cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Đến Chủ nhật, chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết nước này tiếp tục đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái.

Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã khôi phục một phần hoạt động tại sân bay chính vào Chủ nhật sau khi cơ sở này bị hư hại trong một đợt tấn công trước đó.

Tuy nhiên, lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào sân bay, làm gia tăng những bất ổn liên quan đến an ninh khu vực.

Dù giá dầu điều chỉnh giảm trong phiên đầu tuần, những diễn biến tại Ả Rập Xê Út vẫn khiến thị trường tập trung theo dõi nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hàng không và dầu mỏ có thể làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư, trong bối cảnh thị trường năng lượng nhạy cảm trước các rủi ro an ninh.

Việc giá dầu giảm sau đợt tăng mạnh cho thấy thị trường đang có sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của giá dầu vẫn phụ thuộc đáng kể vào tình hình an ninh tại khu vực và khả năng duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng của các quốc gia sản xuất chủ chốt.