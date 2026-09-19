Giá dầu thế giới hạ nhiệt phiên cuối tuần

Một cơ sở lọc dầu tại Nasiriyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Những thông tin về khả năng khôi phục một phần hoạt động của tuyến đường ống dầu Đông - Tây và tăng nguồn cung qua Oman cũng góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái căng thẳng khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz ở mức rất hạn chế.

Kết thúc phiên 18/9, giá dầu Brent giao tháng 10/2026 giảm 95 xu Mỹ, tương đương 0,93%, xuống 104,87 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,61 USD, tương đương 1,58%, xuống 100,30 USD/thùng.

Đáng chú ý, đà giảm diễn ra sau một tuần giá dầu biến động mạnh do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông. Trong phiên 18/9, thông tin Trung Quốc đề nghị Iran kiềm chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Saudi Arabia đã góp phần làm giảm mức độ lo ngại của giới đầu tư.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường những tháng tới vẫn chưa rõ ràng. Dữ liệu vận tải biển sơ bộ cho thấy chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 17/9, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 16 tàu trong 10 ngày trước đó. Việc tuyến đường biển chiến lược này tiếp tục bị hạn chế khiến thị trường vẫn phải đối mặt với nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn.

Ngay từ phiên đầu tuần ngày 14/9, giá dầu đã tăng khi các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và các vụ tấn công tàu thuyền tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng. Trong phiên này, cả hai loại dầu chủ chốt có thời điểm tăng gần 5%, trước khi hạ nhiệt sau thông tin Iran muốn đạt một thỏa thuận với Mỹ.

Sang ngày 15/9, thị trường dầu chịu cú hích mạnh hơn khi Saudi Arabia đình chỉ hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ và hủy một số lô hàng sang châu Âu, khiến cả hai loại dầu đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 19/5. Nguyên nhân chính là tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia, vốn giúp vận chuyển dầu từ khu vực sản xuất ở phía Đông ra Biển Đỏ để tránh eo biển Hormuz, đã bị lực lượng Houthi tấn công. Việc tuyến đường này bị đình chỉ khiến thị trường lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể giảm tới 4% nếu hoạt động bị gián đoạn trong thời gian dài.

Rủi ro nguồn cung càng gia tăng khi một số mỏ dầu tại Libya phải tạm ngừng hoạt động do biểu tình, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu. Những diễn biến này khiến thị trường lo ngại nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng trên diện rộng.

Sau khi tăng mạnh trong hai phiên đầu tuần, giá dầu bắt đầu giảm từ ngày 16/9 khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Saudi Arabia có thể bù đắp một phần lượng dầu bị gián đoạn. Saudi Arabia được cho là đã cung cấp thêm dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi cảng Sohar của Oman. Động thái này giúp hạn chế tác động từ việc tuyến đường ống Đông - Tây bị gián đoạn.

Ngày 17/9, giá dầu tiếp tục giảm khoảng 1%, khi thị trường phản ứng tích cực với thông tin Saudi Arabia đang tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất của tuyến đường ống Đông - Tây trong vài ngày tới, đồng thời tăng lượng dầu được vận chuyển qua Oman. Những động thái này cho thấy thị trường đang chuyển từ lo ngại về một cú sốc nguồn cung tức thời sang theo dõi khả năng khôi phục các dòng dầu trong khu vực. Tuy nhiên, rủi ro vẫn chưa được loại bỏ, bởi thời điểm tuyến đường ống Đông - Tây có thể hoạt động bình thường trở lại vẫn chưa rõ ràng và hoạt động vận tải qua Hormuz tiếp tục ở mức thấp.

Trong phiên cuối tuần, thông tin Trung Quốc can thiệp ngoại giao theo đề nghị của Saudi Arabia nhằm hạn chế các cuộc tấn công của Houthi đã giúp thị trường tiếp tục hạ nhiệt. Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng mức độ bất ổn vẫn cao, bởi chưa có dấu hiệu chắc chắn cho thấy các dòng dầu vật chất trong khu vực sẽ sớm trở lại bình thường.

Ngoài vấn đề nguồn cung, thị trường dầu còn chịu tác động từ các yếu tố về nhu cầu. Tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước (kết thúc ngày 11/9) chỉ giảm khoảng 640.000 thùng, thấp hơn đáng kể so với mức giảm 1,62 triệu thùng được dự báo. Trong khi đó, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng, cho thấy nhu cầu nhiên liệu chưa tạo thêm động lực đủ mạnh để đẩy giá dầu tăng trở lại.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 0,7%, trong khi giá WTI tăng khoảng 0,2%. . Tuy biên độ dao động này khá hẹp, nhưng diễn biến trong tuần cho thấy thị trường dầu vẫn rất nhạy cảm với các thông tin liên quan đến Trung Đông. Việc giá Brent có lúc vượt 108 USD/thùng và WTI vượt 105 USD/thùng trước khi giảm trở lại cho thấy phần “phí rủi ro địa chính trị” vẫn đang chi phối mạnh thị trường.

Trong những phiên tới, khả năng khôi phục tuyến đường ống Đông - Tây, diễn biến vận chuyển qua eo biển Hormuz và mức độ gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của giá dầu.