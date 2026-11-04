Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần

Một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 1,17 USD, tương đương 1%, xuống còn 103,60 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 7/10. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 37 xu Mỹ, xuống 96,09 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 14/10.

Về tình hình Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Mỹ và Iran vẫn cam kết với nỗ lực hòa giải, đồng thời đang xem xét các đề xuất nhằm thu hẹp bất đồng. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran nhận định hai bên chưa thể sớm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Qatar đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tên lửa phòng không trên đảo Qeshm của Iran. Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công có phạm vi hạn chế, không đồng nghĩa với việc nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn. Giới phân tích của ngân hàng ING nhận định những tín hiệu tích cực từ đàm phán hòa bình có thể tiếp tục gây sức ép giảm giá với dầu, dù nguy cơ xung đột leo thang vẫn chưa được loại bỏ.

Về tình hình Nga-Ukraine, Điện Kremlin xác nhận Nga sẽ tham gia đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11. Nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, Nga có thể tăng xuất khẩu dầu, qua đó bổ sung nguồn cung cho thị trường thế giới. Tuy nhiên, trước thềm đàm phán, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của hai bên vẫn tiếp diễn. Ukraine bị cáo buộc tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Yaroslavl của Nga, trong khi các cuộc tập kích của Nga gây mất điện tại nhiều khu vực của Ukraine.

Tại Trung Đông, việc gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải trước xung đột đảm nhận khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu – tiếp tục thúc đẩy các nước sản xuất dầu trong khu vực tìm kiếm tuyến xuất khẩu thay thế. Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco Amin Nasser cho biết công ty đang mở rộng hệ thống đường ống dẫn dầu nhằm vận chuyển dầu thô tránh qua eo biển này.

Ngoài ra, thị trường đang chờ báo cáo dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ. Các nhà phân tích dự báo lượng dầu tồn kho của nước này tăng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 30/10. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần tăng đầu tiên sau 4 tuần liên tiếp suy giảm.