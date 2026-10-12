Giá dầu thế giới giảm sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Nga - Ukraine

Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 12/10, theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,31%, xuống còn 103,35 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,42%, còn 90,55 USD/thùng. Trước đó, giá hai loại dầu này lần lượt tăng lên 105,48 USD và 92,44 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Trước nguy cơ xung đột tại khu vực tiếp tục leo thang, ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent trong tháng 12 lên 90 USD/thùng, từ mức 85 USD/thùng. Giá dầu WTI được dự báo đạt bình quân 81 USD/thùng vào tháng 12/2026 và 73 USD/thùng trong năm 2027.