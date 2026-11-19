Lúc 6h ngày 19/11, giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh. Dầu WTI mất 2,75 USD/thùng, xuống còn 83,26 USD/thùng; dầu Brent giảm 2,02 USD/thùng, về mức 91,45 USD/thùng. Áp lực dư cung gia tăng khi lượng dầu thô và nhiên liệu tồn kho tại Mỹ tăng vượt xa dự báo, trong khi triển vọng nguồn cung toàn cầu tiếp tục phục hồi.

Ảnh minh hoạ.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/8, trong bối cảnh thị trường lo ngại tình trạng dư thừa nguồn cung sau khi lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng. Con số này cao hơn đáng kể so với mức tăng 58.000 thùng mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters.

Đáng chú ý, dự trữ xăng của Mỹ tăng 5,2 triệu thùng, lên 215,9 triệu thùng, vượt xa mức dự báo tăng 1,6 triệu thùng. Trong khi đó, dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,6 triệu thùng, lên 104,9 triệu thùng, cao hơn mức dự báo tăng 1,3 triệu thùng.

Lượng dầu thô và nhiên liệu tồn kho tăng mạnh đã tạo thêm áp lực bán trên thị trường năng lượng. Mặc dù các cuộc tấn công liên quan đến Iran và hoạt động vận tải thương mại tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz, những yếu tố này chưa đủ sức đảo ngược xu hướng giảm của giá dầu trước triển vọng dư cung toàn cầu.

Reuters nhận định, giá dầu Brent và WTI đều đang hướng tới mức giảm khoảng 20% trong tháng 11, trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi, thể hiện qua đà giảm mạnh của giá cước vận tải biển.

Dữ liệu của LSEG cho thấy, chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI ngày 17/11 đã nới rộng lên mức cao nhất trong khoảng hai tuần. Sang phiên giao dịch ngày 18/11, dầu WTI tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh hơn so với dầu Brent.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố có thể hạn chế đà giảm của giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Tại thị trường trong nước, trong kỳ điều hành chiều 12/11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, xuống mức tối đa 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn không quá 19.845 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, diesel giảm 1.874 đồng/lít, xuống mức tối đa 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, còn không quá 19.742 đồng/kg.