Giá dầu thế giới giảm nhẹ, nhưng vẫn hướng tới mức tăng trong tuần

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 50 cent, tương đương 0,47%, xuống còn 105,42 USD/thùng vào lúc 13 giờ 23 phút ngày 16-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ cũng giảm 49 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 97,48 USD/thùng.

Các nhà phân tích của ngân hàng ING nhận định, tình hình bất ổn tại Trung Đông cùng những lo ngại về khả năng duy trì hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã khiến thị trường định giá cao hơn đáng kể so với mức phí rủi ro. Theo các chuyên gia, một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ góp phần củng cố niềm tin của thị trường, tạo điều kiện để dòng chảy dầu mỏ từ khu vực Trung Đông phục hồi và duy trì ổn định.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16-10. Ảnh minh họa: Reuters

Tình trạng bất ổn về nguồn cung tiếp tục gia tăng khi các cuộc tấn công tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz leo thang trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này, cùng những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn được áp đặt trong tháng trước.

Theo công ty theo dõi tàu biển Kpler, lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 11,62 triệu thùng/ngày trong 7 ngày tính đến ngày 13-10, tương đương khoảng 68% mức cơ sở 17,15 triệu thùng/ngày. Diễn biến này cho thấy hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa trở lại bình thường.

Trong báo cáo công bố hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Kpler cho biết, các cuộc tấn công dữ dội của Iran đã khiến giá dầu thô tại khu vực vùng Vịnh giảm mạnh. Theo các chuyên gia, nếu không đạt được một thỏa thuận chính trị toàn diện, quá trình khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có thể diễn ra chậm hơn và thiếu ổn định.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Năm đã nhất trí đưa ra thị trường hơn 20 triệu thùng dầu diesel, cùng lượng dầu còn lại trong kế hoạch giải phóng dự trữ khẩn cấp quy mô kỷ lục được cam kết hồi tháng 3. Động thái này nhằm bổ sung nguồn cung, góp phần hạ nhiệt giá năng lượng đang tăng cao.