Giá dầu thế giới giảm mạnh trước tín hiệu ngoại giao Mỹ – Iran

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch hôm 2/11 (giờ Mỹ), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống còn 104,77 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 7,66 USD, tương đương 7,36%, xuống 96,46 USD/thùng.

Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất của thị trường dầu mỏ trong những tháng gần đây, sau giai đoạn giá năng lượng liên tục chịu sức ép tăng từ tình hình an ninh bất ổn tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới giảm mạnh khi kết thúc phiên giao dịch hôm 2/11. Ảnh minh hoạ: Energynow

Diễn biến mới xuất hiện khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thêm tín hiệu tích cực.

Theo Reuters, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã cho phép chính phủ tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, các nhà trung gian Qatar duy trì tiếp xúc với Tehran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận có thể mở đường cho việc giảm căng thẳng với Washington.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng phát tín hiệu rằng hai bên có khả năng đạt được thỏa thuận, góp phần làm thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư về triển vọng nguồn cung dầu mỏ.

Trước đó, giá dầu liên tục tăng khi thị trường lo ngại nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công quân sự mới, cũng như khả năng hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Tuyến hàng hải chiến lược này giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí của các nước vùng Vịnh. Những vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở năng lượng trong khu vực đã làm gia tăng chi phí vận tải, bảo hiểm và gây sức ép lên nguồn cung toàn cầu.

Vì vậy, khả năng Mỹ và Iran tiến gần hơn tới một giải pháp ngoại giao đã khiến giới giao dịch điều chỉnh lại mức độ rủi ro được tính vào giá dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đà giảm hiện nay chưa đồng nghĩa thị trường năng lượng đã trở lại trạng thái ổn định.

Theo Reuters, những nỗ lực ngoại giao trước đây từng tạo ra kỳ vọng tương tự nhưng không dẫn đến bước đột phá lâu dài. Trong khi đó, các cuộc tấn công vào tàu vận tải, thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng và tình trạng gián đoạn xuất khẩu vẫn là những yếu tố có thể đẩy giá dầu tăng trở lại.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), ông Sultan Al Jaber, cho biết lượng dầu dự trữ trên thị trường đã giảm đáng kể kể từ khi hoạt động vận tải năng lượng tại Trung Đông bị gián đoạn.

Ngân hàng Goldman Sachs cũng cảnh báo giá dầu Brent có thể tăng mạnh trong năm 2027 nếu sản lượng khai thác tại vùng Vịnh tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với năm 2025.

Trong bối cảnh đó, diễn biến giá dầu những phiên tới được dự báo sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Iran, cũng như khả năng khôi phục hoạt động vận chuyển dầu khí an toàn qua eo biển Hormuz.