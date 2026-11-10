Giá dầu thế giới giảm mạnh, giá xăng trong nước chờ kỳ điều hành mới

Các giàn bơm khai thác dầu thô tại một mỏ dầu ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Giá dầu thế giới giảm mạnh, Brent xuống dưới 93 USD/thùng

Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục ghi nhận phiên giảm sâu ngày 9/11, kết thúc vào rạng sáng 10/11 theo giờ Việt Nam. Giá dầu Brent và WTI đồng loạt đi xuống khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về triển vọng cung cầu năng lượng toàn cầu.

Theo Reuters, dầu Brent chốt phiên ở mức 92,57 USD/thùng, giảm 5,75 USD, tương đương 5,85%. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,98 USD, tương đương 4,38%, xuống 86,85 USD/thùng.

Đà giảm trong phiên 9/11 nối dài xu hướng điều chỉnh của thị trường dầu mỏ quốc tế. Trước đó, giá dầu Brent đã mất khoảng 16% trong tuần giao dịch đầu tháng 11, đánh dấu một trong những tuần biến động mạnh nhất của thị trường năng lượng trong nhiều năm.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung dầu thô. Những kỳ vọng về khả năng cải thiện hoạt động cung ứng, cùng các tín hiệu cho thấy nguồn dầu trên thị trường có thể dồi dào hơn, đã thúc đẩy hoạt động bán ra.

Bên cạnh đó, triển vọng tiêu thụ năng lượng toàn cầu cũng được giới đầu tư theo dõi chặt chẽ. Khi nhu cầu chưa có tín hiệu tăng tương ứng với nguồn cung, giá dầu có xu hướng chịu sức ép, nhất là sau những giai đoạn tăng mạnh.

Theo các thông tin thị trường được Reuters tổng hợp, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 10 tăng, trong khi một số tổ chức phân tích ghi nhận dấu hiệu nguồn cung toàn cầu có thể vượt nhu cầu. Diễn biến này góp phần làm gia tăng áp lực đối với giá dầu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến số. Những thay đổi về sản lượng khai thác, hoạt động vận chuyển dầu và nhu cầu tiêu thụ của các nền kinh tế lớn có thể khiến giá dầu biến động mạnh trong các phiên tiếp theo.

Việc dầu Brent giảm xuống dưới 93 USD/thùng là diễn biến đáng chú ý đối với thị trường năng lượng, đồng thời có thể tạo thêm dư địa giảm giá đối với các sản phẩm xăng dầu thành phẩm nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì.

Giá xăng dầu trong nước giữ nguyên trước kỳ điều hành mới

Trong khi giá dầu thế giới giảm mạnh, thị trường xăng dầu trong nước sáng 10/11 tiếp tục áp dụng mức giá được công bố tại kỳ điều hành ngày 5/11.

Thị trường xăng dầu Việt Nam sáng 10/11 tiếp tục áp dụng mức giá được công bố tại kỳ điều hành ngày 5/11. Ảnh minh họa.

Theo Bộ Công Thương, giá bán tối đa của xăng E5RON92 hiện ở mức 20.898 đồng/lít, sau khi giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E10RON95-III có giá tối đa 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, diesel 0,05S có giá tối đa 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.969 đồng/kg, xuống còn 22.005 đồng/kg.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh mạnh ngày 5/11, hai mặt hàng xăng đang duy trì mức giá thấp hơn đáng kể so với đầu tháng. Trong khi đó, giá dầu diesel vẫn ở mức cao, tạo ra sự khác biệt về chi phí nhiên liệu giữa phương tiện sử dụng xăng và các hoạt động vận tải, sản xuất phụ thuộc vào diesel.

Diễn biến giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây còn chịu tác động từ chính sách thuế. Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Việc điều chỉnh chính sách thuế, kết hợp với xu hướng giảm của giá xăng dầu thành phẩm thế giới, đã góp phần làm giảm áp lực lên giá bán lẻ trong nước.

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng RON92 thành phẩm trên thị trường thế giới giảm 11,61%, xăng RON95 giảm 10,98%, trong khi dầu diesel chỉ giảm 0,44%. Sự khác biệt này phần nào lý giải vì sao giá hai loại xăng giảm trên 2.000 đồng/lít, còn dầu diesel chỉ giảm 180 đồng/lít.

Với việc giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống, thị trường đang hướng sự chú ý đến khả năng điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, việc giá xăng giảm sâu trong kỳ điều hành gần nhất đã giúp giảm một phần chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, tác động đến giá cước vận tải, chi phí logistics và giá hàng hóa, dịch vụ còn phụ thuộc vào mức độ sử dụng nhiên liệu và cơ chế điều chỉnh giá của từng lĩnh vực.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động, giá xăng dầu thành phẩm quốc tế sẽ là yếu tố cần theo dõi sát trước kỳ điều hành tiếp theo tại Việt Nam.