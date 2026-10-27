Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% nhờ hy vọng hạ căng thẳng Trung Đông

Diễn biến này diễn ra bất chấp việc lực lượng Houthi nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Singapore. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Chiều phiên này, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1 USD, tương đương 0,86%, xuống 114,81 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 88 xu, tương đương 0,86%, xuống 100,88 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều có thời điểm giảm 1% vào đầu phiên.

Ngày 26/10, đại diện Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tiến hành đàm phán với các quan chức Iran tại Tehran nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Theo truyền thông nhà nước Iran, bốn nước nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hợp tác trong các vấn đề hòa bình và an ninh.

Bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập SS WealthStreet, công ty nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi (Ấn Độ), nhận định giá dầu đang chịu áp lực chốt lời sau khi tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng. Theo bà, những nỗ lực ngoại giao mới tại khu vực Tây Á đã làm gia tăng hy vọng về khả năng đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tuần trước, giá dầu Brent đã vượt 117 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4, sau hàng loạt cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz. Giá dầu Brent cũng có thời điểm chạm mốc 117 USD/thùng trong phiên ngày 26/10. Tuy nhiên, bà Sachdeva cho rằng giá dầu vẫn duy trì ở mức cao do những bất ổn địa chính trị kéo dài.

Triển vọng hòa bình tại Trung Đông vẫn mong manh khi lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, một trong những nước sản xuất dầu chủ chốt thế giới. Trong một báo cáo mới đây, bộ phận nghiên cứu của ngân hàng ANZ nhận định thị trường dầu mỏ vẫn dễ bị tổn thương do những sức ép đồng thời đối với nguồn cung, hoạt động vận chuyển, lượng hàng tồn kho và công suất lọc dầu.

Theo ANZ Research, xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh đã giảm tuần thứ tư liên tiếp, trong khi lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz chỉ đạt khoảng 60% mức thông thường. Bên cạnh đó, lượng tồn kho các sản phẩm dầu chưng cất trên toàn cầu, như dầu diesel và dầu sưởi, thấp hơn gần 5% so với mức trung bình 5 năm.