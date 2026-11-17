Nhà máy lọc dầu ở bang New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá dầu thế giới giảm hơn 3% trong phiên 16/11, khi các dấu hiệu cho thấy lưu lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz đang phục hồi đã làm gia tăng khả năng dư cung, mặc dù các sự cố mới liên quan đến tàu chở dầu cho thấy những rủi ro vẫn bủa vây hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên giảm 3,4 USD (3,6%) xuống 92,44 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,84 USD (3,2%) xuống 85,72 USD/thùng.

Trong báo cáo công bố cuối tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, do xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu, dù các cuộc tấn công nhắm vào tàu chở dầu tiếp diễn. Theo IEA, nguồn cung dầu trong quý IV sẽ đạt trung bình 105 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự báo. Trước đó, cơ quan này từng dự báo thị trường sẽ thiếu cung trong quý IV.

IEA cũng cho biết 71 triệu thùng dầu còn lại từ đợt giải phóng kho dự trữ kỷ lục mà các quốc gia thành viên đã cam kết hồi tháng 3/2026 sẽ được đưa ra thị trường từ nay đến cuối tháng 2/2027, trong đó có 15 triệu thùng dầu diesel, nhằm giảm bớt tình trạng khan hiếm trên thị trường.

Trong báo cáo công bố mới đây, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 88 USD/thùng trong năm 2027 và giảm xuống khoảng 78 USD/thùng vào tháng 12/2027, khi thị trường dầu mỏ toàn cầu chuyển sang trạng thái dư cung. Goldman Sachs nhận định nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể vượt mức trung bình của năm 2025, nhờ các nhà sản xuất đẩy mạnh hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu trên biển và mở rộng công suất hệ thống đường ống dẫn dầu nhằm giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, những dấu hiệu cho thấy nhu cầu sụt giảm tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, cũng gây áp lực lên giá dầu. Dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16/11 cho thấy, sản lượng lọc dầu trong tháng 10/2026 giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm trong hoạt động lọc dầu, kết hợp với sản lượng khai thác trong nước và lượng dầu nhập khẩu tăng, đã dẫn đến mức tăng 492.000 thùng/ngày trong kho dự trữ dầu thô của Trung Quốc vào tháng trước.

Giới phân tích cho rằng triển vọng nguồn cung cải thiện đang tạo sức ép giảm giá dầu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz và những diễn biến khó dự báo trong quan hệ Mỹ – Iran vẫn là các yếu tố có thể khiến thị trường năng lượng biến động mạnh trong thời gian tới.