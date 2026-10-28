Giá dầu thế giới giảm gần 2 USD/thùng

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,93 USD (1,67%) xuống 113,88 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,86 USD (1,83%) xuống 99,90 USD/thùng.

Một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thị trường ghi nhận thông tin giới chức an ninh Iran vừa có cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei sau các cuộc đàm phán với đại diện của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Truyền thông nhà nước Iran cho biết, 4 quốc gia này đã nhất trí tiếp tục đàm phán nhằm tăng cường hợp tác về hòa bình và an ninh, trong khi ông Khamenei nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các lợi ích của Iran.

Dù vậy, rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu khi lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục nhắm mục tiêu vào Saudi Arabia. Trong ngày 27/10, Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công Ras Tanura, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia.

Theo dữ liệu từ Viện Chính sách Cận Đông Washington, tháng 10 ghi nhận số vụ tấn công vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz và các tuyến đường thủy lân cận ở mức cao nhất kể từ năm 2017.

Tuần trước, giá dầu Brent từng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2026, vượt 117 USD/thùng, do lo ngại về các làn sóng tấn công nhằm vào tàu chở dầu. Ngân hàng UBS dự báo giá dầu Brent sẽ duy trì ở mức cao, quanh 110 USD/thùng từ nay đến cuối năm, tăng so với mức dự báo 100 USD/thùng trước đó. Giới phân tích từ SEB nhận định giá dầu thô vẫn đang chịu sức ép từ "phần bù rủi ro" liên quan đến nguy cơ leo thang quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi kết quả cuộc bầu cử quốc hội tại Israel, sự kiện có thể tác động đến cục diện căng thẳng tại khu vực.

Về phía nguồn cung, xuất khẩu dầu thô từ các cảng ở Biển Baltic và Biển Đen của Nga được dự báo sẽ giảm trong tháng tới. Các nhà máy lọc dầu nội địa nước này dự kiến tăng sản lượng sau thời gian bảo dưỡng nhằm đáp ứng thỏa thuận giữa Mỹ và Nga. Theo các nguồn tin trong ngành, hoạt động chế biến dầu thô của Nga đã tăng 25% trong nửa cuối tháng 10/2026 sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở này chấm dứt.