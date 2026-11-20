Bể chứa dầu tại cảng New York và New Jersey ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 3 xu (0,03%) lên 91,98 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 5 xu (0,06%) xuống 83,21 USD/thùng, mức thấp nhất từ ngày 26/8.

Theo truyền thông nhà nước Iran, hải quân nước này thông báo hai tàu dầu đã trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz ngày 19/11, thông tin chưa được kiểm chứng độc lập.

Cùng ngày, lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Saudi Arabia, làm hư hại một số tầng tòa nhà trụ sở quỹ tài sản quốc gia và các công trình lân cận nhưng không có thương vong, theo hãng tin SPA. Hai quan chức phương Tây cho biết Saudi Arabia đang chuẩn bị cho khả năng chiến sự với Houthi kéo dài sang năm tới.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 19/11 cho biết, xung đột Trung Đông đến nay đã gây thiệt hại 2,8 tỷ thùng dầu và 60 tỷ m3 khí đốt vùng Vịnh. Tại Nga, nguồn tin ngành cho hay các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã làm lượng dầu thô chế biến tại các nhà máy lọc dầu nước này giảm 45% từ cuối tháng 10/2026.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả mạnh vụ tấn công cầu Crimea và từ bỏ ý định tạm ngừng tấn công ngành năng lượng và vận tải biển.

Trong khi đó, giá dầu chịu sức ép từ tín hiệu nguồn cung dồi dào và cuộc gặp thượng đỉnh ngày 19/11 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Putin.

Ba nhà lãnh đạo thông qua "tuyên bố hòa bình" biểu tượng và cam kết tăng nguồn cung nhiên liệu cho các nước. Ông Trump nhấn mạnh cả ông và ông Tập Cận Bình đều muốn dầu lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời nói Mỹ sẽ "chờ xem điều gì xảy ra" trong xung đột với Iran sau ngày 1/1.

Ngoài ra, Sáng kiến Dữ liệu Các tổ chức Chung (JODI) báo cáo xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia tháng 9/2026 tăng gần 21% lên 5,38 triệu thùng/ngày, cao nhất từ tháng 2/2026. Trước đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ghi nhận dự trữ dầu Mỹ tăng vượt dự báo, còn Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ đang cân nhắc tăng xuất khẩu dầu diesel và dầu thô sang châu Âu.

Chuyên gia Tim Snyder (Matador Economics) nhận định giá dầu đang giằng co giữa nguồn cung tăng và nguy cơ gián đoạn do chiến sự.