Giá dầu thế giới đảo chiều, tăng nhẹ trong phiên đầu tuần

Sau phiên giảm sâu cuối tuần trước, giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong phiên sáng 28/9. Giá dầu WTI ở mức 93,19 USD/thùng, tăng 0,78 USD/thùng, tương ứng tăng 0,84% so với mức giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó (92,41 USD/thùng).

Dầu Brent ở mức 98,40 USD/thùng, tăng 0,96 USD/thùng, tương ứng tăng 0,99% so với mức giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó (97,44 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng trong phiên sáng đầu tuần, trong bối cảnh diễn biến xung đột tại Trung Đông tiếp tục chi phối thị trường năng lượng.

Trong tuần qua, giá dầu biến động sau những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại New York. Hai bên đang xem xét lộ trình từng bước nhằm chấm dứt xung đột, trong đó, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, đổi lại, Mỹ từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, ngay cả khi Mỹ chấp nhận đề xuất liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Đề xuất này bao gồm một số điều kiện, trong đó có việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Cùng với đó, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia tiếp tục khiến thị trường thận trọng. Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Đối với thị trường trong nước, theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ có sự biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm./.