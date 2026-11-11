Giá dầu thế giới chạm mức thấp nhất 2 tháng

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu Brent giảm 1,08 USD, hay 1,2%, xuống 91,49 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 81 xu Mỹ, hay 0,9%, xuống 86,04 USD/thùng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã thông báo với Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về việc các biện pháp trừng phạt kinh tế và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đang phát huy hiệu quả, do đó Tổng thống Mỹ Donald Trump không cần thiết phải triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.Trước đó vào ngày 9/11, Tổng thống Trump thông báo ông dự định tạm hoãn các đợt tập kích quân sự mới vào Iran sau lời kêu gọi từ các quốc gia trong khu vực.

Trước những diễn biến này, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade, ông Tim Waterer, cho rằng thị trường đang ưu tiên phản ứng với thái độ ôn hòa hơn của Tổng thống Trump đối với Iran kể từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bên cạnh đó, giá dầu còn gặp lực cản từ số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ. Báo cáo từ Chính phủ Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng cao hơn dự đoán. Các nhà đầu tư nhận định điều này gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12. Khi Fed nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, chi phí vay vốn gia tăng có thể làm suy giảm đà tăng trưởng kinh tế và làm chậm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Trong dự báo triển vọng mới nhất, Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự đoán nhu cầu dầu toàn cầu đang trên đà giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025 xuống còn 102,4 triệu thùng/ngày vào năm 2026.