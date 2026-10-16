Giá dầu thế giới biến động nhẹ giữa lo ngại nguồn cung và rủi ro địa chính trị

Giá dầu Brent biến động nhẹ trong phiên giao dịch ngày 15/10, khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Mỹ nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với đội tàu chở dầu hoạt động trong “vùng xám” trên thế giới (hoạt động ngoài các cơ chế giám sát và né tránh lệnh trừng phạt). Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu mỏ, qua đó hỗ trợ giá dầu.

Toàn cảnh cơ sở dự trữ dầu thô ở Cushing, Oklahoma (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giảm 14 xu Mỹ, tương đương 0,13%, xuống 105,92 USD/thùng. Ngược lại, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 2,88 USD, tương đương 3,03%, lên 97,97 USD/thùng khi lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm mạnh.

Các cuộc thảo luận về đội tàu chở dầu hoạt động trong “vùng xám” diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga nhằm hạ nhiệt đà tăng giá trên toàn cầu. Theo một quan chức Mỹ, nội dung thảo luận mới tập trung vào khả năng Mỹ cho phép vận chuyển “dầu hợp pháp” bằng những tàu trước đây nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô và các sản phẩm chưng cất dự trữ của nước này giảm trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng tăng. EIA cho biết trong tuần kết thúc ngày 9/10, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm 8,6 triệu thùng, xuống còn 415,6 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích, vốn chỉ ở mức 288.000 thùng.

Xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen, cùng các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, đã góp phần hỗ trợ giá dầu.

Các quan chức hàng hải hôm 14/10 cho biết một tàu container và một tàu chở hàng rời đã bị chìm gần eo biển Hormuz sau khi trúng vật thể bay trong hai vụ việc riêng biệt. Các vụ tấn công quanh tuyến đường thủy chiến lược này gia tăng mạnh trong 10 ngày qua. Iran cho biết nước này đang tăng cường các hoạt động quân sự để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn hồi tháng trước.