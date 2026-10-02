Giá dầu tăng vọt sau động thái mới từ phía Mỹ

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Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ. Yếu tố quan trọng hỗ trợ cho thị trường chính là việc lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tạm thời giảm, rời khỏi ngưỡng cao nhất trong hơn 20 năm.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 0,19% và đóng cửa ở mức 7.666,45 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,04% lên 26.871,60 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 20,51 điểm tương đương 0,04% lên 50.926,56 điểm.

Ngày giao dịch đầu tiên của tháng 10, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm lên ngưỡng 5,344%, cao nhất tính từ năm 2002, tuy nhiên sau đó lợi suất trái phiếu giảm. Trong phiên, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 30 năm lên ngưỡng cao nhất chưa từng thấy trong 24 năm.

Phân tích về những diễn biến mới nhất trên thị trường trái phiếu, CEO của KKM Financial – ông Jeff Kilburg, nói: “Tôi nghĩ thị trường trái phiếu đang có những sự mệt mỏi trên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ đã tăng chóng mặt trong 18 ngày giao dịch gần đây sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi thông điệp rằng sẽ sớm có đợt nâng lãi suất. Tôi nghĩ rằng tâm lý thị trường đang có những yếu tố lạc quan, ví như việc có được giải pháp cho căng thẳng Mỹ - Iran”.

Thị trường chứng khoán Mỹ những phiên gần đây thường biến động ngược chiều với lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, thị trường chứng khoán sẽ tăng điểm. Tuy nhiên, sự lên điểm của thị trường chịu tác động bởi yếu tố giá dầu cao.

CĂNG THẲNG MỸ - IRAN LEO THANG TRỞ LẠI?

Giá dầu thô trên thị trường New York và London tăng vọt trong phiên ngày thứ Năm sau thông tin Mỹ đang gửi nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông.

Trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng kỳ hạn tăng 4,4% lên 102,31USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng kỳ hạn tăng 2,7% lên 92,87USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent phiên gần nhất. Ảnh: Trading Economics

Theo Wall Street Journal dẫn nguồn từ quan chức Mỹ, các tàu của Thủy quân lục chiến cùng tối đa 10.000 binh sĩ bổ sung cũng đang được triển khai tới khu vực này. Theo các quan chức, lực lượng này dự kiến sẽ đến Trung Đông vào cuối tháng 11.

Cụ thể, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời San Diego hôm Chủ nhật để thực hiện nhiệm vụ triển khai theo kế hoạch. Trong khi đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington hiện đang hoạt động tại Trung Đông.

Động thái triển khai lực lượng này có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị leo thang chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tuần trước, các quan chức Mỹ nói với Wall Street Journal rằng Tổng thống Donald Trump đã thông báo với các trợ lý về dự định nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

“Tôi cho rằng Tổng thống sẽ leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chúng tôi liên tục nghe thông tin rằng phía Iran sẽ gia tăng căng thẳng trong giai đoạn trước cuộc bầu cử”, ông Scott Modell, Giám đốc điều hành Rapidan Energy và cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nhận định trong chương trình Squawk on the Street của CNBC hôm thứ Hai. “Xu hướng hiện nay đang nghiêng về phía leo thang căng thẳng”.

Giá dầu tăng ngay cả khi dòng chảy dầu thô từ Trung Đông về cơ bản đã phục hồi về mức trước chiến tranh. Tuy nhiên, đà phục hồi này vẫn mong manh. Theo các cơ quan an ninh hàng hải theo dõi khu vực, ít nhất ba tàu chở dầu đã bị tấn công trong tuần này khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz.