Giá dầu tăng vọt khi các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo Hormuz liên tiếp xảy ra

Dầu thô Brent (​​loại dầu chuẩn toàn cầu) có thời điểm tăng hơn 5% trước khi điều chỉnh nhẹ và giao dịch ở mức cao hơn 4,8%, đạt 105 USD/thùng. Dầu thô WTI (loại dầu chuẩn của Mỹ) cũng tăng với biên độ tương tự, lên mức 92,48 USD/thùng.

Dữ liệu sơ bộ từ Kpler cho thấy chỉ có 7 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz vào ngày 6/10; con số này chưa bằng một nửa mức trung bình 7 ngày và là mức thấp nhất kể từ ngày 23/7. Các số liệu này đôi khi được điều chỉnh tăng sau khi tàu đã đi qua eo biển, do nhiều tàu tắt hệ thống định danh để tránh bị phát hiện.

Trong một báo cáo công bố hôm 8/10, Kpler cho biết bất chấp sự gia tăng của các chuyến đi "ẩn danh" (không phát tín hiệu định vị), số vụ tấn công tàu thương mại vẫn ở mức kỷ lục, với 10 tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển này trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 4/10, vượt xa mức cao nhất hàng tuần trước đó là 6 vụ.

Một trạm xăng ở Mỹ - Ảnh: Getty

Số vụ tấn công gia tăng ngay cả khi lượng dầu thô xuất khẩu từ vùng Vịnh đang tăng lên, qua đó làm nổi bật những rủi ro thường trực đối với thủy thủ đoàn và hàng hóa. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, trong vụ tấn công mới nhất vào ngày 7/10, một tàu chở dầu đã báo cáo bị trúng "nhiều vật thể bay" (đạn pháo/tên lửa), gây thương vong cho người trên tàu.

Các chuyên gia chiến lược về hàng hóa tại ngân hàng ING nhận định trong một bản tin hôm 7/10 rằng: "Hiện đang có sự giằng co rõ rệt giữa việc nguồn cung từ khu vực này được cải thiện và những mối đe dọa dai dẳng đối với nguồn cung. Cách duy nhất để giá dầu giảm một cách bền vững là phải giải quyết được các rủi ro đang tồn tại".

Áp lực tăng giá dầu cũng đến từ lo ngại về nguy cơ sụt giảm nguồn cung hơn nữa khi bão Isaias đang di chuyển về phía trung tâm lọc hóa dầu của Mỹ tại vùng duyên hải Vịnh Mexico. Các tập đoàn dầu khí lớn như Shell và Chevron cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng tại khu vực này và sơ tán các nhân sự không thiết yếu. Giá dầu tăng đi kèm với sự gia tăng của giá khí đốt tự nhiên và dầu diesel tại châu Âu, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và góp phần gây ra đợt bán tháo mới trên thị trường trái phiếu châu Âu, do khu vực này phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tính đến nay, khoảng 325 triệu thùng dầu đã được giải phóng khỏi các kho dự trữ và vẫn còn khoảng 100 triệu thùng nữa sẽ được đưa ra thị trường; cơ quan này cũng cam kết sẽ "đẩy nhanh" tiến độ giải phóng lượng dầu còn lại. Con số 100 triệu thùng này bao gồm cả lượng dầu diesel mà các nước G7 đã thống nhất “xả kho” vào tuần trước.

"Các chính phủ thành viên IEA vẫn nắm giữ lượng lớn kho dự trữ dầu khẩn cấp – tương đương khoảng 1,1 tỷ thùng, bao gồm hơn 200 triệu thùng dầu diesel. IEA sẵn sàng giải phóng thêm lượng dầu dự trữ này ra thị trường nếu và khi cần thiết " - cơ quan năng lượng có trụ sở tại Paris này cho biết.