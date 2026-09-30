Theo Oilprice, lúc 12 giờ theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 0,71 USD, tương đương 0,69%, lên mức 103,3 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,23 USD, tương đương 0,26%, lên mức 89,61 USD/thùng. Trước đó, giá dầu giảm gần 3% do nguồn cung từ Trung Đông phục hồi.

Tính chung trong tháng này, giá dầu Brent ghi nhận mức tăng khoảng 14%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7. Dầu WTI cũng tăng khoảng 4% sau khi có thời điểm vượt mốc 106 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Chênh lệch giá giữa hai loại dầu trong tháng này đã nới rộng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua. Giới đầu tư đang theo dõi sát sao khả năng Mỹ hạn chế xuất khẩu dầu diesel, động thái này có thể tạo tình trạng dư thừa nguồn cung nội địa, buộc các nhà máy lọc dầu của nước này phải giảm công suất chế biến.

Giá dầu tăng trở lại sau khi Mỹ bác khả năng nới lỏng trừng phạt Iran. Ảnh minh họa: premiumtimesng.com

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cho phép bán diesel nhuộm đỏ, thay vì cấm xuất khẩu, nhằm giảm bớt áp lực giá nhiên liệu đối với người tiêu dùng khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần.

"Sự bất định kéo dài về khả năng nới lỏng trừng phạt và các cuộc đàm phán khiến chi phí rủi ro địa chính trị tiếp tục được phản ánh vào giá dầu", bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet tại New Delhi nhận định.

Theo bà, nguồn cung cải thiện có thể hạn chế đà tăng của giá dầu. Tuy nhiên, nếu nguồn cung tiếp tục gián đoạn hoặc căng thẳng leo thang, giá dầu có thể bước vào một đợt tăng mới.

Ngày 29-9, Qatar cho biết hy vọng hoạt động ngoại giao giữa Iran và Mỹ có thể tạo ra đột phá trong đàm phán.

Tuy nhiên, ông Trump bác thông tin do Axios đăng tải, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, Washington sẵn sàng nới lỏng một số lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa để đổi lấy "những bước đi cụ thể" liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.