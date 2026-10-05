Giá dầu tăng sau khi Houthi tấn công các cơ sở Saudi Aramco
Giá dầu thế giới tiếp tục ghi nhận đà tăng do lo ngại gia tăng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Động thái này diễn ra ngay sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều cơ sở thuộc Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Ả-rập Xê-út.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gia-dau-tang-sau-khi-houthi-tan-cong-cac-co-so-saudi-aramco-420862.htm