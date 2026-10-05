Giá dầu tăng sau khi Houthi tấn công các cơ sở Saudi Aramco

Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đang rời Iraq, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng phía sau dấu mốc chủ quyền là một bài toán phức tạp đối với Iraq, liệu Baghdad có đủ khả năng lấp đầy khoảng trống an ninh và quyền lực sau khi lực lượng Mỹ rút đi? Hay sẽ lại phức tạp như hồi 2014?