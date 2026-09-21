Giá dầu tăng sau hoạt động quân sự của lực lượng Houthi nhằm vào thủ đô của Saudi Arabia

Một nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này làm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông giữa lúc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào thế bế tắc.

Vào lúc 5 giờ 02 phút ngày 21/9 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent tăng 81 xu Mỹ, hay 0,78%, lên 104,68 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) được giao dịch ở mức 101,06 USD/thùng, tăng 76 xu Mỹ, tương đương 0,76%.

Houthi ngày 19/9 tuyên bố đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào “những vị trí nhạy cảm” ở thủ đô Riyadh và các cơ sở dầu mỏ tại thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia. Trên kênh Telegram, người phát ngôn Houthi - ông Yahya Saree – cho biết lực lượng này đã thực hiện 2 chiến dịch quân sự thành công bằng cách sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Đợt đầu tiên nhằm vào những vị trí nhạy cảm ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, và đợt thứ hai nhằm vào các cơ sở của Aramco ở Yanbu.

Trước đó, giá dầu từng chạm mức cao nhất trong gần bốn tháng trong tuần trước do Saudi Arabia phải đình chỉ hoạt động bốc dỡ tại cảng Yanbu và hủy một số lô hàng sang châu Âu sau một vụ tấn công vào tuyến đường ống Đông - Tây.

Tuy nhiên, áp lực đã hạ nhiệt đáng kể trước thông tin Saudi Arabia đang tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất của tuyến đường ống này trong vài ngày tới. Đồng thời, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới cũng tăng cường cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua phương thức chuyển tải trên biển ngoài khơi cảng Sohar của Oman.

Giới chuyên gia phân tích thị trường nhận định các nỗ lực khôi phục công suất xuất khẩu của Saudi Arabia đã giúp giải tỏa phần nào những lo âu về nguồn cung trước mắt. Tuy nhiên, những hoạt động quân sự mới của lực lượng Houthi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng khôi phục hoạt động đường ống Đông – Tây của Saudi Arabia.

Trong khi đó, Mỹ và Iran vẫn chưa tổ chức thêm bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào kể từ khi thỏa thuận tạm thời sụp đổ hồi tháng 6/2026. Dự kiến, tình hình xung đột khu vực sẽ được đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.