Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp trước lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp vào ngày 29/9 do những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đã lấn át các tín hiệu phục hồi hoạt động xuất khẩu dầu thô từ khu vực này.

Vào lúc 13 giờ 26 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao tháng 11/2026 tăng 1,71 USD, hay 1,6%, lên 106,99 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,4 USD, hay 1,5%, lên 94 USD/thùng.

Ông Tim Waterer, trưởng bộ phận phân tích của công ty KCM Trade, nhận định rằng dù lượng dầu thô xuất khẩu từ Vùng Vịnh đang gia tăng, phần lớn sự gia tăng đó vẫn phụ thuộc vào các giải pháp tạm thời như chuyển tải giữa các tàu với nhau.

Theo ông Waterer, các phương thức này kém hiệu quả và tốn kém hơn so với hoạt động vận tải bình thường, đó là lý do khiến giá dầu thô vẫn duy trì ở mức cao.

Số liệu sơ bộ từ công ty cung cấp dữ liệu Kpler được công bố ngày 29/9 cho thấy lượng dầu thô xuất khẩu từ các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông trong tháng 9 đã tăng lên mức 12,8 triệu thùng/ngày -mức cao nhất kể từ tháng 2 - nhờ sự gia tăng xuất khẩu từ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng UOB cho rằng rủi ro chính hiện nay vẫn là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran cùng những tác động của nó đối với giá năng lượng và kỳ vọng lạm phát.

Các chuyên gia này cho biết thêm các quan chức Iran được cho là đã thể hiện sự bi quan về khả năng đạt được một thỏa thuận trước khi tình hình tại eo biển Hormuz leo thang hơn nữa, khiến tình trạng bất ổn xung quanh nguồn cung dầu tiếp tục duy trì ở mức cao./.