Giá dầu châu Á tăng nhẹ trong phiên 16/11 sau khi các sự cố tàu chở dầu mới tại eo biển Hormuz cho thấy rõ rủi ro đối với nguồn cung Trung Đông, dù hoạt động vận chuyển qua tuyến hàng hải này nhìn chung đã phục hồi về mức trước chiến sự.

Giá dầu tăng nhẹ sau các sự cố tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lúc 14 giờ 57 phút ngày 16/11 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 5 xu Mỹ (0,1%) lên 95,89 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 9 xu Mỹ (0,1%) lên 88,65 USD/thùng.

Đầu phiên châu Á, giá dầu Brent có lúc giảm tới 1%. Tuần trước đó, dầu Brent và WTI giảm lần lượt 16% và 13% trước dấu hiệu hạ nhiệt rủi ro địa chính trị từ cuộc xung đột của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, hiện bước sang tháng thứ chín.

Ngày 16/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu chở dầu trúng thủy lôi gây nổ tại eo biển Hormuz, sau khi sáu tàu bốc cháy trong các sự cố tương tự vào ngày 15 và 16/11.

Công ty phân tích BMI nhận định xuất khẩu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu thô (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, phục hồi mong manh và nguồn cung khu vực dễ bị gián đoạn, khiến giá dầu tiếp tục chịu chi phối bởi rủi ro địa chính trị cho đến khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận. Ông Tim Waterer, chuyên gia trưởng tại công ty giao dịch ngoại hối KCM Trade, cho biết cước vận tải biển cao cũng đang tạo mức sàn cho giá dầu.

Đà tăng bị hạn chế sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 13/11 dự báo thị trường toàn cầu sẽ dư cung trong quý IV năm nay do xuất khẩu Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu. IEA ước tính nguồn cung quý IV bình quân 105 triệu thùng/ngày, vượt nhu cầu 1,7 triệu thùng/ngày, trái ngược dự báo thiếu hụt trước đó; đồng thời cho biết 71 triệu thùng từ kho dự trữ khẩn cấp (gồm 15 triệu thùng dầu diesel) sẽ được đưa ra thị trường vào cuối tháng 2 tới. Theo ông Waterer, việc giới giao dịch lần đầu tính đến khả năng dư cung dầu đang kìm hãm đà tăng giá.

Ngoài ra, số liệu ngày 16/11 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy lượng dầu xử lý trong tháng 10 giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo thêm sức ép lên giá dầu.