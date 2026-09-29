Giá dầu tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung khi Mỹ bác đề xuất của Iran

Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đóng cửa phiên ngày 28/9, giá dầu thế giới nhích nhẹ do thị trường tiếp tục lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz của Iran, dù các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành.

Đầu phiên, giá dầu có thời điểm vọt lên hơn 4 USD/thùng nhưng đà tăng đã thu hẹp khi xuất hiện thông tin các nhà trung gian Qatar đang nỗ lực can thiệp. Chốt phiên, dầu Brent Biển Bắc tăng 96 xu (0,9%) lên 105,28 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu (0,2%) lên mức 92,60 USD/thùng.

Theo các nguồn tin, giới chức Qatar dự kiến tổ chức đàm phán riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran và phái đoàn Mỹ tại New York trong hai ngày 28-29/9.

Trọng tâm là bản đề xuất mới kéo dài 7 ngày do Iran đưa ra. Dù khước từ đề xuất ban đầu, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao khi kỳ vọng các nhà đàm phán Mỹ sẽ tích cực đối thoại trong tuần này. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Saudi Arabia đã đến Washington nhằm thảo luận về căng thẳng leo thang với lực lượng Houthi.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô từ các quốc gia Trung Đông trong tháng 9/2026 đã phục hồi lên mức 12,8 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2/2026, nhờ nỗ lực tăng sản lượng từ Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Lượng dầu lưu thông qua eo biển Hormuz dự kiến đạt 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng này.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích của ngân hàng UBS đánh giá con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức 20 triệu thùng/ngày (chiếm 20% nguồn cung toàn cầu) thời điểm trước xung đột. Điều này khiến thị trường thế giới tiếp tục trong tình trạng thiếu hụt.

Nhằm bù đắp chi phí vận tải đang ở mức kỷ lục, Saudi Aramco đang cân nhắc giảm giá bán chính thức cho các lô dầu xuất từ Oman.

Tại thị trường Mỹ, Nhà Trắng đang xem xét nới lỏng quy định để cho phép bán rộng rãi loại dầu diesel nhuộm đỏ (dầu không chịu thuế, thường dùng cho nông nghiệp/công nghiệp) nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Bên cạnh đó, việc Mỹ chuẩn bị thảo luận về lệnh cấm xuất khẩu diesel đang đẩy chênh lệch giá giữa hợp đồng dầu Brent và WTI lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2026.

Nguồn cung diesel toàn cầu hiện đang chịu sức ép khổng lồ do tác động kép từ xung đột Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine, cùng lệnh cấm xuất khẩu từ Nga và Trung Quốc.

Cùng ngày 28/9, thị trường tài chính chứng kiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5,2% - mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm vượt 5,5% và tiến gần đến mốc kỷ lục từ năm 2002.

Tại thị trường tiêu dùng Mỹ, giá xăng bán lẻ ngày 28/9 giữ nguyên ở mức trung bình 4,48 USD/gallon nhưng đã tăng hơn 50% kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát. Cùng thời điểm, giá dầu diesel tại Mỹ lập kỷ lục mới ở mức 6,45 USD/gallon (tăng hơn 70% kể từ khi cuộc xung đột trên)./.