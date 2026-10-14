Giá dầu tăng, nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch sáng 14/10, giá dầu Brent tăng 89 cent, tương đương 0,8%, lên 106,58 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 80 cent, tương đương 0,9%, lên 94,94 USD/thùng.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với triển vọng nguồn cung năng lượng. Ảnh: Reuters.

Diễn biến này xuất hiện sau khi giá dầu Brent giảm 0,9% trong phiên thứ Ba, trong khi dầu WTI tăng 0,4%.

Ông Hiroyuki Kikukawa - chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment - cho biết những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ xung đột giữa lực lượng Houthi và Ả Rập đang thúc đẩy giá dầu tăng. Tuy nhiên, kỳ vọng nguồn cung dầu diesel từ Nga gia tăng có thể giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt trên thị trường, qua đó hạn chế những biến động giá mạnh.

Ông Kikukawa dự báo giá dầu WTI có thể dao động trong khoảng 90-100 USD/thùng.

Giá vàng chịu áp lực từ triển vọng lãi suất Mỹ

Trong phiên giao dịch sáng 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,46%, xuống còn 4.147,23 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng mất 0,3%, chốt phiên ở mức 4.177,30 USD/ounce.

Ông Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX - cho biết giới đầu tư đang chờ đợi các số liệu lạm phát được công bố vào cuối tuần để đánh giá tác động đối với thị trường. Theo ông Bob Haberkorn, hoạt động giao dịch có thể trầm lắng trước khi những thông tin quan trọng này xuất hiện.

Cụ thể, thị trường sẽ theo dõi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào ngày 14/10, tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) và phát biểu của ông Kevin Warsh - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ngày 15/10. Những dữ liệu và thông điệp này có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng 14/10. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/10, Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định lợi suất trái phiếu Mỹ tăng gần đây chủ yếu phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì kỳ vọng lạm phát gia tăng. Ông cho rằng kỳ vọng lạm phát vẫn được neo giữ ổn định.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất giá vàng thế giới giảm nhẹ khi giới đầu tư chờ dữ liệu lạm phát Mỹ và tín hiệu chính sách tiền tệ từ Fed. Trong khi đó, Fed tăng lãi suất trong tháng này ở mức 19%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%.

Triển vọng lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Do không mang lại lợi suất, vàng thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng, bởi nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các tài sản sinh lời như trái phiếu.

Tuy nhiên, rủi ro tài khóa và những bất ổn địa chính trị có thể tạo ra lực đỡ đối với vàng trong trung hạn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây cảnh báo về những rủi ro từ nợ công ở mức cao và lợi suất trái phiếu gia tăng, trong bối cảnh áp lực lạm phát do chiến tranh có thể tiếp tục đẩy chi phí vay mượn lên cao.

Các nhà phân tích tại Commerzbank nhận định lãi suất tăng đang trở thành yếu tố tác động theo hai chiều đối với vàng. Một mặt, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý. Mặt khác, điều này cũng làm gia tăng gánh nặng tài khóa của các chính phủ, khiến những lo ngại về tính bền vững của nợ công trở nên nghiêm trọng hơn.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 1,8%, xuống còn 59,25 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 1,4%, còn 1.661,18 USD/ounce và palladium giảm 1,5%, xuống 1.126,95 USD/ounce.