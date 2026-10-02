Giá dầu tăng mạnh, thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục giằng co

Chỉ số MXV-Index

Sáng 2-10, thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng trở thành điểm sáng trong phiên khi cả hai mặt hàng dầu thô đồng loạt tăng giá. Dầu WTI kỳ hạn tháng 11 tăng 2,71%, lên 92,87 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent hợp đồng tháng 12 tăng 4,37%, chốt phiên ở mức 102,31 USD/thùng.

Giá dầu bật tăng trước lo ngại nguồn cung

Đà tăng của giá dầu chủ yếu được thúc đẩy bởi những lo ngại về an ninh hàng hải tại Trung Đông, đặc biệt là hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường có vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, ngày 30-9 đã nhận được báo cáo về 3 tàu chở dầu bị các vật thể chưa xác định đánh trúng tại eo biển Hormuz. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực có thể bị gián đoạn.

Cùng với đó, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông khiến thị trường tiếp tục theo dõi nguy cơ căng thẳng leo thang và tác động tới cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các tuyến vận tải dầu chủ chốt.

Chi phí vận tải tăng cũng đang gây sức ép đối với hoạt động xuất khẩu dầu. Trong tháng 9, xuất khẩu dầu của Venezuela giảm gần 9%, xuống khoảng 1,08 triệu thùng/ngày. Cước vận tải tăng khiến biên lợi nhuận của các nhà kinh doanh thu hẹp, một số lô hàng phải điều chỉnh tuyến hoặc chậm giao.

Diễn biến giá dầu thô

Tuy nhiên, đà tăng của dầu WTI phần nào bị hạn chế bởi lượng tồn kho tại Mỹ cao hơn dự kiến. Tồn kho dầu thô thương mại của nước này tăng 922.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 25-9, lên 427,3 triệu thùng, trái với kỳ vọng giảm của thị trường.

Tại Việt Nam, diễn biến giá dầu thế giới tiếp tục được chú ý trong bối cảnh cơ chế điều hành thị trường xăng dầu đang được nghiên cứu điều chỉnh. Theo dự thảo của Bộ Công Thương, doanh nghiệp có thể được chủ động quyết định, công bố giá bán lẻ, đồng thời phải nâng cao trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; cơ quan quản lý tập trung hơn vào giám sát và hậu kiểm.

Đậu tương chịu áp lực từ nguồn cung vụ mới

Trái chiều với nhóm năng lượng, các mặt hàng họ đậu đồng loạt giảm giá. Đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 0,7%, xuống 471,8 USD/tấn; khô đậu tương tháng 12 giảm 1%, còn 389,4 USD/tấn; dầu đậu tương giảm 1,3%, xuống 1.485,5 USD/tấn.

Theo MXV, thị trường chịu tác động từ áp lực bán trên nhóm nông sản và những diễn biến mới trong thương mại Mỹ - Trung. Báo cáo Tồn kho Ngũ cốc của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, tồn kho đậu tương của Mỹ tính đến ngày 1-9 đạt khoảng 8,6 triệu tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn dự báo.

Dù nguồn cung đậu tương vụ cũ tiếp tục thắt chặt, yếu tố này chưa đủ hỗ trợ giá khi tồn kho ngô Mỹ đạt khoảng 53,2 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt đáng kể dự báo. Áp lực bán trên thị trường ngô vì vậy lan sang nhiều mặt hàng nông sản khác.

Đáng chú ý, triển vọng tiêu thụ đậu tương Mỹ vẫn gặp trở ngại khi Trung Quốc giảm thuế đối với một số mặt hàng nông sản Mỹ nhưng chưa áp dụng với đậu tương nguyên hạt. Mức thuế bổ sung 10% tiếp tục khiến đậu tương Mỹ gặp bất lợi về giá so với nguồn hàng từ Brazil.

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc

Tuy vậy, nhu cầu của Trung Quốc chưa suy yếu hoàn toàn. Theo USDA, trong tuần kết thúc ngày 24-9, Trung Quốc mua 589.400 tấn đậu tương Mỹ, trong tổng số 1,03 triệu tấn được bán cho niên vụ 2026-2027.

Diễn biến giảm của thị trường thế giới đã tác động tới giá trong nước. Giá chào bán khô đậu tương giao ngay tại các cảng miền Bắc giảm xuống khoảng 13.550 đồng/kg; tại miền Nam còn khoảng 13.100 đồng/kg.

Theo bà Đào Thị Linh, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngắn hạn, đậu tương có thể tiếp tục chịu áp lực khi Mỹ bước vào giai đoạn thu hoạch vụ mới, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc chưa đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung gia tăng. Ngược lại, dầu đậu tương có thêm yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu nhiên liệu sinh học và chính sách thuế.