Giá dầu tăng mạnh qua từng ngày

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Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên thị trường New York, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 556,21 điểm tương đương 1,08% lên 52.177,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,33% lên 7.744,06 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,08% lên 26.713,03 điểm. Trong ngày đã có lúc chỉ số Nasdaq giảm 1,4%.

Nguyên nhân trực tiếp khiến chỉ số Nasdaq có mức tăng trưởng thấp hơn so với các chỉ số chính khác trên thị trường chính là bởi nhiều nhà đầu tư rút tiền khỏi cổ phiếu công nghệ sau những nỗi lo mới nhất bắt nguồn từ sự cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc.

Cổ phiếu Seagate Technology và Western Digital tiếp tục đà giảm trong tuần này, cùng với cổ phiếu SK Hynix, kéo chỉ số Kospi của Hàn Quốc lao dốc trong phiên giao dịch qua đêm.

Giới đầu tư ngày càng lo ngại nguy cơ dư cung chip nhớ khi Hàn Quốc phải đối mặt với sức ép cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc. CEO Tesla Elon Musk cũng đề cập đến vấn đề này trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cho rằng: “Trung Quốc sẽ sản xuất một lượng RAM rất lớn vào năm 2028”.

Trong ngành công nghệ, áp lực lên nhóm cổ phiếu doanh nghiệp AI ngày một lớn hơn, nhà đầu tư lại thêm lo lắng khi mà doanh thu của Anthropic tăng lên 16,8 tỷ USD trong quý III. Dù tăng trưởng nhưng kết quả này lại khiến nhiều chuyên gia lo lắng, họ lo ngại tốc độ tăng trưởng doanh thu của tập đoàn AI này chưa đủ nhanh để nếu so với đà tăng mạnh của cổ phiếu và lợi nhuận các nhà sản xuất chip.

Trong khi đó, một số cổ phiếu khác trong nhóm AI đã phục hồi. Cổ phiếu CoreWeave tăng gần 6%, đảo chiều sau phiên giảm trước đó. Trong phiên liền trước, cổ phiếu này mất hơn 15% khi nhà đầu tư lo ngại công ty vay nợ quá nhiều để mở rộng hạ tầng AI. Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp của CoreWeave cũng tăng vọt. Cùng chiều phục hồi, cổ phiếu Micron Technology đảo chiều từ mức giảm trước đó, tăng gần 2%.

Cổ phiếu của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác tăng trưởng tốt. Cổ phiếu hãng bán lẻ Walmart tăng 1,5%, cổ phiếu Nike tăng hơn 5%.

CĂNG THẲNG TRUNG ĐÔNG GIA TĂNG

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu thô trên các thị trường quốc tế đồng loạt tăng khi mà nhà đầu tư đánh giá đến rủi ro gián đoạn nguồn cung sau khi gần đây xuất hiện một loạt các cuộc tấn công vào tàu chở dầu trên eo biển Hormuz.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng khoảng 3% tương đương 2,88USD/thùng lên 97,97USD/thùng. Thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 12/2026 giảm 14 cent xuống 105,92USD/thùng.

Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giá dầu thô được hỗ trợ bởi thông tin khoảng 8 triệu thùng dầu đã bị rút khỏi nguồn cung thị trường trong tuần kết thúc ngày 9/10/2026.

Quân đội Mỹ đã xây dựng kế hoạch tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran, trong đó có phương án sử dụng bom GBU-43/B MOAB, còn được gọi là “Mẹ của mọi loại bom” - vũ khí nổ phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ, theo CNN đưa tin. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không nối lại các cuộc không kích trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Một tàu đăng ký tại Singapore đã bị đánh chìm tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông sẽ kéo dài. “Những cuộc tấn công như vậy là vô cớ, không thể biện minh và vi phạm luật pháp quốc tế”, cơ quan hàng hải Singapore tuyên bố hôm thứ Tư.

Trong khi đó, Iran tuyên bố đang “đếm từng khoảnh khắc” chờ thời điểm có thể tấn công các tàu chiến Mỹ.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ công bố hôm thứ Tư, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu diesel có thể kéo dài sang năm tới. Các cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia cũng đe dọa làm chệch hướng quá trình phục hồi nguồn cung dầu toàn cầu.

Nhằm hạ nhiệt giá năng lượng, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với những tàu thuộc “đội tàu bóng tối” - lực lượng vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ những quốc gia như Nga, Reuters đưa tin.