Giá dầu tăng mạnh làm gia tăng nguy cơ thâm hụt tài khoản vãng lai tại ASEAN

Theo Tân Hoa Xã, nhận định này được bộ phận Nghiên cứu Tập đoàn OCBC có trụ sở tại Singapore đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 15/9. OCBC cho biết thâm hụt tài khoản vãng lai của khu vực ASEAN đã gia tăng trong nửa đầu năm 2026 so với năm 2025 và nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép trong nửa cuối năm nay.

Theo OCBC, những rủi ro liên quan đến hiện tượng El Nino có thể làm trầm trọng thêm các sức ép này thông qua việc làm giảm sản lượng nông nghiệp, thu hẹp khối lượng hàng hóa xuất khẩu và có khả năng làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu lương thực tại một số nền kinh tế. Chi phí nhập khẩu năng lượng gia tăng được phản ánh trực tiếp trong cán cân thương mại và tài khoản vãng lai. Đây được xem là kênh tác động rõ nét nhất của cú sốc giá dầu hiện nay đối với các nền kinh tế trong khu vực, OCBC nhận định.

Thái Lan, Philippines được đánh giá là những nền kinh tế dễ chịu tác động do phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Trong khi đó, đối với Indonesia và Malaysia, hai quốc gia xuất khẩu ròng hàng hóa, tác động đến tỷ giá thương mại sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như than đá, cao su, dầu cọ thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

OCBC cho rằng những tác động kinh tế vĩ mô đối với ASEAN có thể xuất hiện chậm hơn so với một cú sốc lạm phát thông thường. Theo OCBC, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, kết hợp với những rủi ro về lương thực do El Nino và bất ổn địa chính trị, dư địa tài khóa có thể dần bị thu hẹp, thâm hụt tài khoản vãng lai gia tăng và các nền kinh tế trở nên dễ tổn thương hơn trước các tác động từ bên ngoài.

Điều này sẽ đặt ra những bài toán chính sách khó khăn hơn đối với các nhà hoạch định chính sách trong năm 2027 và những năm tiếp theo.