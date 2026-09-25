Giá dầu tăng lên mức cao nhất một tuần khi lo ngại về nguồn cung trở lại

Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu thế giới tăng khoảng 3% trong phiên 24/9, lên mức cao nhất trong một tuần, sau khi vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường biến động mạnh và giá dầu đã rời khỏi mức cao nhất trong phiên sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran thảo luận về khả năng mở lại eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giao tháng 10/2026 tăng 3,52 USD, tương đương 3,4%, lên 106,60 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,45 USD, tương đương 2,7%, lên 94,61 USD/thùng. Tại thời điểm cao nhất trong phiên, giá của cả hai loại dầu đều tăng khoảng 5%.

Giá dầu Brent ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 15/9. Đây là lần đầu tiên giá dầu WTI tăng trở lại sau nhiều phiên giảm, khi giá dầu này đã mất 13% trong 6 phiên trước đó.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết nước này đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng từ Yemen, qua đó ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Taif ở miền Nam và khu vực Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Các hãng hàng không của Iran bị cấm hoạt động tại một số nước láng giềng, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Oman, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Đây là tác động đáng kể đầu tiên của việc Mỹ thay đổi chính sách, theo đó nhắm tới các công ty ở nước thứ ba có giao dịch với Iran.

Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran trên thực địa gần như rơi vào thế giằng co trong nhiều tháng, Mỹ đã thông báo gia hạn các biện pháp trừng phạt tài chính, nhằm vào các công ty ở nước thứ ba làm ăn với các doanh nghiệp Iran. Biện pháp này được gọi là "trừng phạt thứ cấp".

Ngày 24/9, Iran cảnh báo sẽ đáp trả các nước láng giềng tuân thủ lệnh cấm của Mỹ đối với các chuyến bay của Iran, thậm chí khiến các sân bay của những nước này "không thể sử dụng".

Trong một diễn biến khác, Saudi Arabia đang tăng sản lượng bơm dầu thô qua đường ống Đông-Tây, tuyến đường dẫn dầu tới trung tâm xuất khẩu Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, hoạt động đưa dầu lên các tàu vận chuyển vẫn chưa được nối lại.

Các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York đang thảo luận về một lộ trình từng bước nhằm chấm dứt xung đột, trong đó Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Eo biển Hormuz đã trở thành "quân bài" trung tâm trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài gần 7 tháng qua. Iran muốn Mỹ nới lỏng lệnh phong tỏa đang gây sức ép lên nền kinh tế nước này, trong khi Mỹ yêu cầu bảo đảm hoạt động đi lại tự do của các tàu thuyền qua tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới, hiện đang bị Iran phong tỏa.

Trong bối cảnh giá dầu diesel tăng lên mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây do nguồn cung gián đoạn, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vẫn tiếp diễn. Theo các nguồn tin, Mỹ đang cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel, một động thái mà EU cho rằng có thể gây tổn hại cho cả hai bên.

Nguồn cung diesel toàn cầu đang thắt chặt do Nga cấm xuất khẩu loại nhiên liệu này sau những gián đoạn do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Nguồn cung càng chịu thêm sức ép do các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông.

Các nhà phân tích và giới theo dõi thị trường cảnh báo lệnh cấm xuất khẩu diesel của Mỹ sẽ khó giúp hạ nhiệt giá năng lượng trong nước, trong khi có thể khiến nguồn cung toàn cầu tiếp tục thắt chặt và gây thêm gián đoạn cho các nền kinh tế.