Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Singapore. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Vào lúc 6 giờ 30 phút giờ GMT (13 giờ 30 phút giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,61 USD, tương đương 1,5%, lên 110,40 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,45 USD, tương đương 1,5%, lên 99,27 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu giảm sau khi Tổng thống Iran thảo luận về các nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc gặp với Tham mưu trưởng quân đội Pakistan tại Tehran. Trước khi hạ nhiệt, giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất trong 5 tháng.

Giữa bối cảnh giá dầu liên tục biến động mạnh trong vài phiên gần đây, ông Suvro Sarkar, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại ngân hàng DBS, nhận định diễn biến này phản ánh sự kết hợp giữa hoạt động chốt lời và kỳ vọng lạc quan về một thỏa thuận do Qatar hoặc Pakistan làm trung gian, trong khi thị trường cũng nhận thấy khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn xa. Bên cạnh đó, số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tại Mỹ tiếp tục giảm. Theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của API, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 4,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10.

Rủi ro an ninh hàng hải cũng gia tăng. Công ty theo dõi vận tải biển Kpler ngày 19/10 cho biết ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đã được ghi nhận trong hai tuần qua. Các nhà phân tích của LSEG cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở những khu vực vượt xa eo biển Hormuz, lan tới vịnh Oman, đe dọa hoạt động bốc xếp dầu thô tại vùng Vịnh và các hoạt động chuyển dầu giữa tàu với tàu phục vụ xuất khẩu trong khu vực.

Tại Saudi Arabia, lực lượng Houthi ngày 19/10 tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah và các sân bay Riyadh, Abha.

Tại Mỹ, hai quan chức Bộ Năng lượng ngày 20/10 cho biết nước này đang phối hợp với các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu nhằm tăng sản lượng nhiên liệu, trong bối cảnh tình trạng thiếu dầu diesel đẩy giá lên cao.