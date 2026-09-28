Giá dầu tăng hơn 1% sau khi Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran

Một trạm xăng ở Canberra, Australia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên sáng 28/9 tại châu Á, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ phía Iran nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,82 USD (tương đương 1,74%) lên mức 106,14 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 93,55 USD/thùng, tăng 1,14 USD (tương đương 1,23%).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios vào ngày 27/9, ông Trump cho biết Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần này. Tổng thống Mỹ cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng đề xuất hiện tại chưa đáp ứng những điều kiện mà Mỹ mong muốn.

Trong khi đó, Iran tuyên bố kiên quyết giữ lập trường về đề xuất thời hạn 7 ngày để mở lại eo biển Hormuz. Một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cũng cho biết phía Iran hiện không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ. Quan điểm cứng rắn của phía Iran làm dấy lên lo ngại về việc trì hoãn thêm quá trình mở lại tuyến hàng hải huyết mạch.

Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi dòng chảy dầu thực tế qua eo biển Hormuz, nơi từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi xung đột nổ ra. Ông Trump cho biết một "lượng dầu kỷ lục" đã được vận chuyển qua eo biển này vào đêm 26/9, trong khi hãng tin Fars đưa tin lực lượng Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền sử dụng những tuyến đường không được cấp phép khi đi qua vùng biển này.

Giá dầu đã biến động mạnh trong tuần trước do các tín hiệu trái chiều về ngoại giao, sự phục hồi của dòng chảy dầu từ Trung Đông và những bất ổn xoay quanh các biện pháp của Mỹ nhằm kiềm chế giá dầu diesel đang ở mức kỷ lục.

Giá dầu Brent đã tăng hơn 70% trong năm nay và đang trên đà tăng tháng thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh xung đột bước sang tháng thứ 8, góp phần gia tăng áp lực lạm phát.