Giá dầu tăng gây sức ép lên thị trường trái phiếu Mỹ

Một giếng dầu ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo công ty phái sinh Cboe, hệ số tương quan giữa giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 65% trong tháng 9, gần mức kỷ lục 66% thiết lập năm 1990. Trong khi đó, khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu của thế giới thông thường đi qua Eo biển Hormuz, khiến an ninh tuyến hàng hải này trở thành biến số then chốt đối với thị trường năng lượng và tài chính quốc tế.

Ngày 29/9, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lên 5,61%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2002; lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,28%, mức cao mới kể từ năm 2007. Giá dầu Brent duy trì trên 100 USD/thùng trong phần lớn tháng 9 và ở khoảng 104 USD/thùng trong ngày 29/9, trong khi giá dầu WTI biến động mạnh, từ khoảng 70 USD lên trên 100 USD/thùng tùy theo triển vọng đàm phán hòa bình.

Các nhà phân tích của TS Lombard ước tính mỗi khi giá WTI tăng thêm 1 USD/thùng, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 0,02 điểm phần trăm. Riêng trong ngày 29/9, giá dầu có lúc tăng 4,5%, đồng thời lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng tối đa 0,09 điểm phần trăm.

Ông Mike Riddell, nhà quản lý quỹ tại Fidelity International, nhận định nhà đầu tư trái phiếu trong ba đến sáu tháng gần đây “về cơ bản chỉ là những nhà giao dịch dầu mỏ”. Còn ông Arun Sai, chiến lược gia đa tài sản tại Pictet Asset Management, cho rằng phần bù kỳ hạn đối với trái phiếu dài hạn có khả năng tiếp tục nới rộng do nhà đầu tư chưa vội tăng nắm giữ trái phiếu dài hạn.

Bà Kristina Hooper, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Man Group, đánh giá lợi suất dài hạn tăng phản ánh đồng thời lạm phát do khủng hoảng năng lượng và quan ngại gia tăng về tính bền vững tài khóa của Mỹ, trong bối cảnh nợ công nước này đã vượt 40.000 tỷ USD.

Bà Kristina Hooper cảnh báo trái phiếu dài hạn còn ít khả năng chống chịu trước một đợt biến động mới khi rủi ro lạm phát ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều hướng tăng. Bà đã giảm vị thế bán trái phiếu dài hạn nhưng chưa sẵn sàng mua bắt đáy.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho rằng lạm phát “đã quá cao trong thời gian quá lâu”. Fed vừa tăng lãi suất lần đầu kể từ năm 2023 và thị trường hợp đồng tương lai đang phản ánh khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.