Giá dầu tăng cao, Petrolimex thu hơn 1.500 tỷ đồng mỗi ngày

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) ghi nhận doanh thu thuần đạt 138.482 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng 66%, lên 131.179 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp đạt 7.303 tỷ đồng, tăng 62%.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu đạt 634 tỷ đồng, trong khi chi phí lên tới 614 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 18% và 61% so với cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay ghi nhận gần 257 tỷ đồng.

Qua 9 tháng đầu năm, Petrolimex vượt mục tiêu doanh thu của cả năm (Ảnh: Hữu Thắng).

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 93%.

Theo giải trình, kết quả kinh doanh tích cực trong quý III đến từ diễn biến giá và sản lượng tiêu thụ. Giá dầu thô quốc tế bình quân tăng 27% lên 95 USD/thùng, có thời điểm đạt 105 USD/thùng, trái ngược xu hướng giảm của cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cùng các quy định về dự trữ lưu thông đã góp phần cải thiện biên lợi nhuận gộp kinh doanh xăng dầu.

Một phần nguyên nhân khác được doanh nghiệp nhắc đến là do sản lượng xăng dầu xuất bán tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025, làm giảm chi phí cố định đã góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 373.226 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2025, vượt mục tiêu doanh thu 315.300 tỷ đồng của cả năm.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn, ở mức 65%, lên 354.668 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó đạt 18.558 tỷ đồng, tăng 39%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,86% xuống còn 4,97%.

Trong khi đó, chi phí bán hàng 9 tháng đạt 13.167 tỷ đồng, tăng 25% và khoản chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 25%. Tốc độ tăng của hai khoản chi phí này thấp hơn nhiều so với mức tăng doanh thu, đã góp phần cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1.441 tỷ đồng, chỉ tăng 3%, trong khi chi phí tài chính lên tới 1.496 tỷ đồng, tăng 48%. Đặc biệt, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ lên tới gần 807 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 9 tháng, Petrolimex báo lợi nhuận sau thuế đạt 3.753 tỷ đồng, tăng 60%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Petrolimex đạt 109.009 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Riêng tài sản ngắn hạn đạt 82.062 tỷ đồng, tăng 38%, trong đó hàng tồn kho là khoản mục có mức tăng mạnh nhất về giá trị.

Cụ thể, giá trị hàng tồn kho sau khi trừ dự phòng đạt 29.296 tỷ đồng, tăng 111% so với hồi đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hàng hóa có giá trị 16.454 tỷ đồng, tăng 50%. Đồng thời, sản phẩm tăng mạnh từ 273 tỷ đồng lên 4.849 tỷ đồng.

Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên 20.238 tỷ đồng, cao hơn 28% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 19.037 tỷ đồng, tăng khoảng 21%.

Petrolimex cũng tiếp tục duy trì lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý III đạt 6.122 tỷ đồng, giảm gần 19% so với đầu năm. Đồng thời, doanh nghiệp có 22.286 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 23%, trong đó, tiền gửi có kỳ hạn chiếm gần 14.897 tỷ đồng.

Dù sở hữu lượng tiền và tiền gửi dồi dào 28.408 tỷ đồng, Petrolimex vẫn ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.488 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ vốn bị chiếm dụng qua lượng hàng tồn kho tăng mạnh, lên 15.632 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex đạt 77.650 tỷ đồng, tăng khoảng 38% so với đầu năm. Phần lớn nghĩa vụ nợ tập trung ở nợ ngắn hạn, với giá trị 76.651 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 74% lên 41.658 tỷ đồng.

Nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn cũng tăng 47% lên 26.595 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Theo thuyết minh, dư nợ của Petrolimex tại Vietcombank tăng từ khoảng 3.110 tỷ đồng đầu năm lên 9.945 tỷ đồng. Tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ, dư nợ cũng tăng lên 6.423 tỷ đồng, tăng 140%.