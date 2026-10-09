Giá dầu tăng 4% do lo ngại căng thẳng Trung Đông bùng phát trở lại

Giàn khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent đóng cửa tăng 4,08 USD, hay 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,6%, hay 3,21 USD, lên 91,49 USD/thùng. Có thời điểm cả hai hợp đồng đều tăng hơn 5 USD/thùng, trong đó dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ ngày 29/9 trước những lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran và cơn bão Isaias dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 9/10.

Giá dầu đã hạ nhiệt so với các mức đỉnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang có các cuộc thảo luận hiệu quả với Iran, đồng thời cam kết không tấn công quốc gia này cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi cho biết Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày và cho biết sẽ đưa ra câu trả lời trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vào ngày 9/10, nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu vận tải chuyên chở dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran, nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên nước này.

Bên cạnh đó, các mối đe dọa đối với tuyến vận tải dầu mỏ qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đã gia tăng trong tháng 10 khi cuộc xung đột ở Iran bước sang tháng thứ tám. Ông Saul Kavonic, Trưởng bộ phận Năng lượng tại MST Marquee, cho biết tần suất các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thuyền hiện đã đạt mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu và nhiều khả năng sẽ còn gia tăng hơn nữa.

Ngoài ra, cơn bão Isaias đã di chuyển về phía các khu vực sản xuất ngoài khơi của Mỹ, buộc các công ty phải đóng cửa các giàn khoan. Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển Mỹ, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất dầu khí ở Vịnh Mexico của Mỹ đã cắt giảm khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại.