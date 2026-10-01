Giá dầu tại châu Á vẫn tăng dù lo ngại về nguồn cung giảm bớt

Một trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Sau khi cùng giảm hơn 1% vào trước đó trong phiên, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 0,6% lên 98,67 USD/thùng vào lúc 7 giờ 4 phút GMT (14 giờ 4 phút theo giờ Việt Nam), còn giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 0,5% lên 90,09 USD/thùng.

Trong tháng 9/2026, giá dầu Brent tăng khoảng 14%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2026, trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 5%.

Theo giới phân tích, xu hướng ngắn hạn của giá dầu vẫn theo chiều hướng giảm, khi những lo ngại về nguồn cung giảm bớt. Saudi Arabia đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu tại cảng Yanbu, sau khi đã khởi động lại hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông-Tây. Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết lượng dự trữ dầu thô của nước này tăng 922.000 thùng lên mức 427,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25/9, so với dự báo giảm 264.000 thùng.

Trong khi đó, các động thái ngoại giao mới giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục làm giảm rủi ro địa chính trị, mặc dù khả năng đạt được đột phá vẫn còn chưa chắc chắn. Ngày 30/9, Iran cho biết họ đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ đối với đề xuất mới nhất của mình nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đã đổ vỡ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các thông tin từ các hãng tin Axios và CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những bước đi cụ thể từ Iran đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Trong một báo cáo công bố mới đây, ngân hàng Goldman Sachs ước tính xuất khẩu dầu của vùng Vịnh đã phục hồi lên mức 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua, tương đương với mức trung bình cho năm 2025 và tăng gấp đôi trong tháng 9/2026.

Cũng về phía nguồn cung, hai nguồn tin cho biết những quốc gia sản xuất dầu thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu cho tháng 11/2026 khi nhóm họp vào cuối tuần này.