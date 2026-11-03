Giá dầu tại châu Á tăng do lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang

Diễn biến này gây lo ngại về sự leo thang căng thẳng và những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng.

Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm bán xăng ở New York, Mỹ ngày 15/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,6 USD (tương đương 1,66%) lên 98,06 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent tăng 1,84 USD (tương đương 1,76%) lên 106,61 USD/thùng.

Trước đó, vào ngày 2/11, cả hai loại dầu đều đã giảm hơn 7%, khi Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết, các cuộc tham vấn với Mỹ đang diễn ra ở mức độ sâu, trong bối cảnh Qatar và Pakistan tích cực làm trung gian thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho xung đột Trung Đông.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ vào ngày 2/11 xác nhận phía Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran. Một số quan chức mô tả các cuộc tấn công này mang tính phòng vệ, nhằm ngăn chặn Iran tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Vào ngày 3/11, một quan chức cấp cao của Iran cho biết hai nước còn xa mới đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo giới phân tích, những diễn biến mới đã làm tăng thêm phí rủi ro vào giá dầu. Ngay khi thị trường bắt đầu kỳ vọng vào một giải pháp ngoại giao, việc các hoạt động quân tiếp diễn đã làm thay đổi hoàn toàn tâm lý thị trường. Tuy nhiên, chỉ riêng các tin tức mới xuất hiện được cho là sẽ khó tạo ra một đợt tăng giá bền vững, trừ phi có số liệu cụ thể về việc nguồn cung thực tế hoặc cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu bị gián đoạn thêm.

Giá dầu Brent khép lại tháng 10/2026 ở mức cao nhất trong 6 tháng, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng xung đột tại Trung Đông có thể leo thang trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.