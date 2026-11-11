Giá dầu tại châu Á phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tháng

Bơm xăng cho ô tô tại trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Vào lúc 7 giờ 30 phút theo giờ GMT (14 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 52 xu Mỹ (0,6%) lên 92,01 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 16 xu Mỹ (0,2%) lên 86,2 USD/thùng.

Theo số liệu từ Viện Chính sách Cận Đông Washington, đã diễn ra 37 vụ tấn công tàu thuyền trong tháng 10/2026, con số cao nhất theo tháng kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2/2026. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tần suất các vụ tấn công này sẽ giảm trong tháng 11/2026.

Giới chuyên gia nhận định số vụ tấn công tàu thuyền trên các tuyến hàng hải tại vùng Vịnh đã gia tăng trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã kết thúc và lưu lượng dầu thô từ Trung Đông tăng lên, thị trường dầu mỏ dường như đang nghiêng về xu hướng giảm giá. Yếu tố then chốt tác động đến giá dầu chính là mức độ sẵn sàng của Iran trong việc đáp ứng các yêu cầu từ phía Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận ngoại giao.

Trong khi đó, các nguồn tin thị trường, dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ, cho biết lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 6/11.

Tại Nga, các nguồn tin trong ngành cho biết công suất lọc dầu đã giảm khoảng 30% kể từ cuối tháng 10/2026, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tái diễn.

Tuy nhiên, các quan chức Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất) vào ngày 10/11, cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2/2026, trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt xung đột.