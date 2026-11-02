Giá dầu sụt giảm 3% trước kỳ vọng về đàm phán Iran - Qatar

Một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 2/11 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 3,43 USD, hay 3%, xuống 110 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,5 USD, hay 3,4%, xuống 100,62 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent đã khép lại tháng 10 ở mức cao nhất trong 6 tháng do những lo ngại rằng xung đột giữa Mỹ và Iran có thể leo thang trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào ngày 3/11.

Ông Tim Waterer, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty thương mại KCM Trade, nhận định giá dầu đang ghi nhận đợt giảm kỹ thuật sau đợt tăng mạnh của tuần trước. Ông cho biết thêm những hy vọng về một tiến trình ngoại giao, kết hợp với việc không xuất hiện diễn biến leo thang quân sự đáng kể nào trong cuối tuần qua, tạm thời đã giúp hạ nhiệt giá dầu.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ hai trong số ba công ty theo dõi tàu biển cho biết trong tháng 10, Saudi Arabia đã tăng lượng dầu thô xuất khẩu so với tháng 9, bất chấp các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào hạ tầng năng lượng của quốc gia này.

Ông Suvro Sarkar, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Ngân hàng DBS, cho biết lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế vẫn duy trì ở mức gần 80% so với trước xung đột.

Liên quan đến nguồn cung, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+ vào ngày 1/11 đã quyết định giữ nguyên các mục tiêu sản lượng cho tháng 12. Động thái này xác nhận các dự báo trước đó rằng sẽ không có thêm điều chỉnh chính sách nào cho đến năm sau, trong bối cảnh khối này tiếp tục vật lộn với tình trạng gián đoạn xuất khẩu do cuộc chiến tại Iran gây ra.