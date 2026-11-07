Giá dầu sụt 16% trong tuần qua

Cổ phiếu công nghệ phục hồi mạnh sau đợt bán tháo tồi tệ nhất hơn một năm. Tuy nhiên chỉ số Nasdaq Composite vẫn ghi nhận tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp khi giới đầu tư tiếp tục tìm kiếm tín hiệu về triển vọng của làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).

Phiên giao dịch cuối của tuần, đà tăng lan rộng trong nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) bật tăng 4,2%. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,8%, Advanced Micro Devices (AMD) tăng 11%, trong khi Sandisk phục hồi gần 4%. Nhóm cổ phiếu này khởi sắc ngay từ đầu phiên và duy trì phần lớn mức tăng, giúp Nasdaq chốt phiên tăng 1,1%, dù có thời điểm tăng tới 2%.

Sự phục hồi trên cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào làn sóng đầu tư AI vẫn được duy trì. Đây là động lực đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tiếp lập hàng chục mức đỉnh lịch sử trong năm nay, bất chấp những đợt điều chỉnh bắt đầu từ cú tăng vọt của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài hồi tháng 8 và biến động mạnh của thị trường trong tháng qua.

“Chúng tôi vẫn cho rằng AI là chủ đề chi phối xu hướng tăng của thị trường chứng khoán hiện nay. Công nghệ vẫn đang nhận được sự tin tưởng của chúng tôi”, ông Keith Lerner, Giám đốc đầu tư tại Truist Advisory Services (Atlanta), nhận định.

Chốt phiên giao dịch, S&P 500 tăng 23 điểm, tương đương 0,32%, lên 7.376,86 điểm. Nasdaq tăng 264 điểm, lên 24.579,43 điểm. Ngược lại, Dow Jones Industrial Average giảm 237 điểm, tương đương 0,46%, xuống 51.285,73 điểm.

Theo ông Lerner, đợt bán tháo trong tuần này khiến Nasdaq rơi vào vùng điều chỉnh với mức giảm 10% so với đỉnh thiết lập cách đây một tháng, có thể mở ra cơ hội mua vào trong dài hạn cho nhiều nhà đầu tư.

Tính chung cả tuần, Nasdaq giảm 3,4%, S&P 500 mất 2,7% và Dow Jones giảm 0,9%.

“AI đã nhiều lần trở thành tâm điểm hoài nghi trong chu kỳ tăng trưởng này, nhưng đều vượt qua được những phép thử đó”, ông Adam Turnquist, chiến lược gia trưởng về đa tài sản tại LPL Financial (Charlotte, bang North Carolina), nhận định. Đề cập làn sóng bán tháo cổ phiếu AI sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, ông cho rằng thị trường đã có phản ứng phần nào mang tính tức thời và thái quá.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10 tăng vượt dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, phản ánh thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu.

Theo dữ liệu của LSEG, giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngay trong tháng tới. Xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 12 hiện được đẩy lên 78%, so với mức 70% trước đó.

MỘT TUẦN SỤT MẠNH CỦA GIÁ DẦU

Giá dầu thô phiên cuối tuần tăng nhẹ, nhưng vẫn ghi nhận mức giảm sâu trong cả tuần. Giới đầu tư đánh giá nguy cơ Mỹ và Iran tái leo thang căng thẳng quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent, loại dầu chuẩn tham chiếu quốc tế, tăng 3 cent, lên 98,32 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 31 cent, lên 90,83 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 16%, trong khi dầu WTI mất gần 13%.

Ông Bob McNally, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Rapidan Energy Group, nói với chương trình Squawk Box Asia của CNBC rằng khả năng xung đột quân sự tái bùng phát lên tới 80%. Theo ông, cả hai loại dầu chuẩn Brent và WTI đều có thể vượt mốc 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, hy vọng về một giải pháp ngoại giao cũng bắt đầu xuất hiện sau thông tin Iran chuyển đề xuất liên quan đến vấn đề hạt nhân tới Washington thông qua Qatar, theo Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran.

Hôm thứ Năm, Iran thông báo thêm ba vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, dữ liệu từ Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho thấy các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền vẫn diễn ra với tần suất gần mức cao kỷ lục.

“Ưu tiên mang tính di sản chính trị của Tổng thống Donald Trump là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, gần như bằng mọi giá, đồng thời buộc nước này từ bỏ năng lực hạt nhân”, ông McNally nhận định.

“Ở chiều ngược lại, chính quyền Iran không sẵn sàng chấp nhận điều đó. Chừng nào bất đồng cốt lõi này chưa được giải quyết, nguy cơ leo thang căng thẳng vẫn hiện hữu”, ông nói thêm.

Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi nhiều chuyên gia khác, trong đó có ông Samy Chaar, Kinh tế trưởng, và ông Luca Bindelli, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Lombard Odier.