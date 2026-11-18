Một trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giá dầu thô Brent chốt phiên tăng 70 xu Mỹ, hay 0,76%, lên 93,14 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 29 xu Mỹ, hay 0,34%, đạt 86,01 USD/thùng. Tính từ đầu tháng đến nay, giá dầu Brent đã giảm 20%, trong khi dầu WTI giảm 16%.

Trong ngày 17/11, máy bay không người lái của Iran đã tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain, đồng thời thủy thủ đoàn của một con tàu tại eo biển Hormuz hiện vẫn mất tích sau khi tàu này bị tấn công hai lần.

Cùng ngày, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, nhắm mục tiêu vào một bãi phóng tên lửa trên đảo Qeshm để đáp trả việc Iran nhắm vào nhân sự và tài sản của Mỹ. Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 tuyên bố Mỹ đang xem xét nghiêm túc khả năng Iran có thể đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công tại thủ đô Washington.

Đề cập đến các đòn trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran, ông Bob Yawger, Giám đốc mảng hợp đồng năng lượng kỳ hạn tại Mizuho, nhận định rằng những tuyên bố cứng rắn đang được đẩy lên cao trào.

Bên cạnh đó, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ được dự đoán sẽ giảm. Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần trước, lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của nước này đã giảm xuống còn 276,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/1982. Các đợt xuất kho gần đây là một phần trong thỏa thuận của Mỹ nhằm giải phóng 172 triệu thùng dầu từ cơ sở dự trữ này.

Tuy nhiên, ông Yawger cũng lưu ý rằng viễn cảnh thị trường dư cung đã triệt tiêu bớt một phần đà tăng của giá dầu. Vị chuyên gia này cho rằng thị trường hiện không còn chứng kiến những biến động tăng giảm dữ dội như giai đoạn trước đây nữa.

Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV do xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu. Các nước xuất khẩu vùng Vịnh ở Trung Đông đã gia tăng sản lượng xuất khẩu tiệm cận mức trước khi cuộc chiến với Iran bùng phát vào tháng 2.