Giá dầu lao dốc hơn 8%, Brent xuống dưới 95 USD/thùng

Hoạt động khai thác dầu ngoài khơi. Ảnh tư liệu: Reuters.

Sáng 5/11 (giờ Việt Nam), thị trường dầu mỏ thế giới ghi nhận đợt giảm giá mạnh sau phiên giao dịch ngày 4/11 tại Mỹ và châu Âu.

Theo Reuters, dầu Brent chốt phiên ở mức 94,62 USD/thùng, giảm 8,7%. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 8,3%, xuống 88,12 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/8/2026.

Đây là phiên giao dịch có biên độ biến động lớn, khi giá dầu đảo chiều từ mức trên 100 USD/thùng đối với Brent. Áp lực bán gia tăng cùng những thay đổi trong đánh giá của giới đầu tư về triển vọng nguồn cung và rủi ro gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu.

Giá dầu thế giới sáng 5/11/2026

Nguồn: Reuters. Giá chốt phiên 4/11/2026 tại thị trường quốc tế, cập nhật sáng 5/11 theo giờ Việt Nam.

Nguồn cung và tồn kho dầu tác động đến thị trường

Diễn biến giá dầu chịu tác động từ kỳ vọng rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông có thể giảm bớt. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực Vùng Vịnh vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường.

Theo dữ liệu theo dõi vận tải biển của Vortexa được Reuters dẫn lại, lượng dầu thô, khí ngưng tụ và các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh đạt bình quân 17,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10, giảm so với mức 18,9 triệu thùng/ngày của tháng 9. Con số này tương đương khoảng 75% mức trước khi hoạt động vận tải dầu trong khu vực bị gián đoạn.

Tại Mỹ, số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô giảm 865.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 30/10, xuống còn 409,8 triệu thùng. Kết quả trái với dự báo tăng 877.000 thùng của giới phân tích.

Thông thường, tồn kho giảm là yếu tố hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, trong phiên 4/11, tác động này không đủ để ngăn đà giảm của Brent và WTI.

Thị trường dầu mỏ được dự báo tiếp tục nhạy cảm với diễn biến nguồn cung thực tế, hoạt động vận tải biển và nhu cầu tiêu thụ tại các nền kinh tế lớn.

Giá xăng dầu trong nước sau kỳ điều chỉnh ngày 3/11

Tại Việt Nam, giá xăng dầu đang áp dụng theo kỳ điều hành từ 22h ngày 3/11.

Theo Bộ Công Thương, xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít, xuống mức tối đa 23.203 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, còn tối đa 23.231 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S giảm 1.370 đồng/lít, xuống mức tối đa 28.876 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3,5S tăng 378 đồng/kg, lên mức tối đa 23.974 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày 5/11/2026

Đơn vị: đồng/lít, riêng dầu mazut tính bằng đồng/kg. Giá bán tối đa áp dụng từ 22h ngày 3/11/2026. Mức thay đổi so với kỳ điều hành trước. Nguồn: Bộ Công Thương.

Kỳ điều hành này được thực hiện khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm nhanh. Đặc biệt, giá cơ sở mặt hàng xăng giảm trên 10% so với kỳ trước, thuộc trường hợp phải điều chỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Cùng với đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP.

Diễn biến giảm mạnh của dầu thô thế giới có thể tiếp tục gây sức ép lên giá xăng dầu thành phẩm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh giá bán lẻ trong nước còn phụ thuộc vào biến động giá thành phẩm trong kỳ tính giá, tỷ giá, thuế, chi phí kinh doanh và các biện pháp bình ổn được áp dụng.